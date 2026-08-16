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El Rototom empieza la cuenta atrás para ser durante una semana el "lugar en el que estar"

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Rosabel Tavera

Castellón, 16 ago (EFE).- El festival Rototom Sunsplash ultima los detalles para ser, durante una semana, el 'Place to be' de su lema de este año, el "lugar en el que estar" para los aficionados de la música y la filosofía reggae, que podrán disfrutar de estrellas mundiales del género y de unas vacaciones cimentadas en la convivencia, la reflexión, la promoción de la paz y la solidaridad.

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La edición comienza este domingo con una fiesta de bienvenida que será de acceso gratuito para los empadronados en Benicàssim y para aquellos que posean una entrada para el festival, o por un precio de 15 euros con venta en taquilla.

Ocho horas de música para calentar motores que son novedad este año y que será una oportunidad para escuchar nombres emergentes de la escena como la banda cántabra Mountain Tops, Sotabosc, Iyaman Panlo & Irie Reggae Vibes, las sesiones de Leon Selector y de Fakegido, los Dub Academy All Stars, Good Ovr Evil y OTO Old School Jungle.

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Benicàssim se ha inundado poco a poco durante este domingo de asistentes al Rototom que a su vez han ido colonizando las zonas de acampada, abierta desde las 11 horas, un espacio convertido en una ciudad vacacional adaptada a los valores de la cultura reggae.

Con idiomas y acentos de todo el mundo, el público del Rototom es el más internacional y multicultural de todos los festivales. Con la diversidad como código de vestimenta, familias enteras uniendo varias generaciones, amigos y parejas llegan a la localidad para disfrutar del evento reggae más grande de Europa.

La música será, como siempre, el hilo conductor. El cartel de este año conecta las raíces del reggae con sus nuevas derivaciones y reúne a nombres como Alpha Blondy, Luciano, The Itals, Bushman o Twinkle Brothers junto a propuestas contemporáneas como Major Lazer Soundsystem, Shenseea y Protoje.

Pero el Rototom empieza mucho antes de que suene el primer gran concierto y termina mucho después del último baile. Durante el día, el recinto se transforma en un mosaico de actividades: debates, cine, arte, talleres, espacios para niños y adolescentes, propuestas de bienestar, gastronomía internacional y actividades relacionadas con la sostenibilidad y la conciencia social.

La programación está concebida para reflexionar, dar espacio al debate y al diálogo, al respeto y al autocuidado, al abordaje de los conflictos políticos, culturales y medioambientales.

El Foro Social se consolida como un espacio donde reflexionar libremente junto a ponentes de prestigio sobre cómo construir un mundo mejor entre todos.

Este año se abordarán problemáticas como el derecho a la vivienda; la cultura, la música y el bienestar como herramientas para construir esperanza, la "ley del más fuerte: imperios, guerras y resistencias" y la defensa de la Pachamama como un reto colectivo.

Además, el festival refuerza su apuesta por el autocuidado y la vida saludable con yoga, agroecología y alimentación inclusiva, y contará con nuevas zonas de sombra para combatir las altas temperaturas de este verano.

Al mismo tiempo, el Rototom vuelve a apostar por la gastronomía como escaparate de la mezcla cultural. Se podrán degustar propuestas diferentes en unos 25 espacios con cocinas de distintos puntos del planeta, con especial presencia de las tradiciones india, jamaicana, africana y latinoamericana y opciones veganas, vegetarianas, sin gluten y halal. EFE

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