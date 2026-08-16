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El Nashville golea por 4-1 al Inter Miami de Messi y da un golpe a la MLS

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Washington, 15 ago (EFE).- El Nashville goleó este sábado por 4-1 al Inter Miami gracias a un magnífico segundo tiempo y amplió su ventaja al frente de la MLS sobre el equipo de Lionel Messi, que solo ha ganado un partido de sus últimos cinco.

Con este triunfo, el Nashville se pone con 43 puntos al frente de la Conferencia Este y como el mejor equipo de la MLS, cinco por encima del Inter Miami, que tiene 38.

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El Nashville se adelantó en el minuto 17 con un gol de cabeza del hondureño Andy Najar, que remató un centro que se paseó por el área del Inter Miami ante la pasividad del central argentino Gonzalo Luján y del lateral español Sergio Reguilón.

El venezolano Telasco Segovia puso el 1-1 en el añadido del primer tiempo, con un gran movimiento dentro del área tras recibir la asistencia de Lionel Messi, que fue titular junto a Luis Suárez, Rodrigo de Paul y Casemiro.

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Pero en el 49, el alemán Hany Mukhtar volvió a poner por delante al Nashville, esta vez de manera definitiva. Mukhtar firmó un doblete con un gol -el cuarto del Nashville- algo cómico quince minutos después.

Brian Schwake, el guardameta del Nashville, inició un contragolpe con un pase en largo hacia Mukhtar, un balón que midió mal en su salida Ríos Novo midió mal en su salida, dejando una autopista para el alemán.

Entre los dos goles de Mukhtar, el inglés Sam Surridge hizo el 3-1 con un excelente taconazo dentro del área pequeña. Surridge, con 12 goles en lo que va de temporada, está en la pelea por el máximo anotador de la MLS que lidera el argentino Nico Fernández con 13.

La derrota en Nashville es la tercera consecutiva del Inter Miami, después de las sufridas en la Leagues Cup ante los equipos mexicanos Monterrey y Club León. EFE

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