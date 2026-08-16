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El mundialista colombiano Camilo Vargas brilla por el Atlas, que vence al Tigres UANL

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Guadalajara (México), 15 ago (EFE).- El mundialista colombiano Camilo Vargas atajó un penalti y salvó por lo menos tres veces más al Atlas, que venció hoy por 2-1 al Tigres en el torneo Apertura 2026 del fútbol mexicano.

En la continuación de la cuarta jornada del campeonato, Vargas fue el héroe de los tapatíos, que jugaron 20 minutos con un hombre menos y celebraron en aniversario 110 de la fundación del equipo con goles del argentino Manuel Capasso y del portugués Luis Esteves. Por Tigres, anotó Juan Brunetta.

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Atlas comenzó con líneas adelantadas en su estadio en Guadalajara, occidente mexicano, y en el segundo minuto de juego tomó ventaja con un gol de cabeza de Capasso, a pase de Arturo González.

Tigres mejoró, metió presión y en el 22 empató con un remate de derecha desde fuera del área de Brunetta, tras un error de la defensa.

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Los de Monterrey tuvieron el balón la mayor parte del segundo tiempo, sobre todo después del minuto 69, cuando el Atlas se quedó con un hombre menos en la cancha por la expulsión de Juan Sánchez Purata.

En el 71, Vargas salvó a los tapatíos al detener un disparo de Brunetta, lo cual inspiró a los Rojinegros, que en el 81 tomaron ventaja con un gol de Esteves. Disparó desde atrás y se benefició de un error del guardameta argentino Nahuel Guzmán, el 2-1.

Casi de inmediato, en el 85, Vargas confirmó su gran noche al detenerle un penalti a Brunetta.

Después de eso, los visitantes acosaron al Atlas en busca del empate. Vargas volvió a aparecer para detener un remate más de Brunetta y salvar dos veces más a su equipo.

Atlas pasó al segundo lugar con nueve puntos, misma cantidad del líder Monterrey, en tanto que Tigres es antepenúltimo de la clasificación con un empate, tres derrotas y un punto.

Un par de horas antes, el uruguayo Diego Rossi convirtió un gol y dio dos asistencias para encabezar la victoria de los Rayados de Monterrey por 6-1 sobre el Juárez FC, resultado que puso a los regios en el liderato.

Los Rayados fueron mejores en su estadio y lo confirmaron con anotaciones de Rossi, de los argentinos Luca Orellano, Lucas Ocampos y Jorge Rodríguez, del mundialista mexicano Orbelín Pineda y del belga Hugo Cuypers. Por los visitantes descontó el colombiano Óscar Estupiñán.

El Monterrey llegó a tres victorias, una derrota y nueve puntos, los mismos que Atlas, al que aventaja por diferencia de goles, y dos más que América, Toluca y Tijuana. El Juárez se hundió en el último lugar con cuatro derrotas en cuatro apariciones.

La cuarta jornada continuará este domingo con los partidos Pumas UNAM-Querétaro, América-San Luis, Santos Laguna-Guadalajara y Tijuana-Cruz Azul. El lunes el Necaxa recibirá al León y el Pachuca al Puebla.EFE

(fotos)

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