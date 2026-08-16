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El incendio de Zamora está sin llama en territorio español y estabilizado en Portugal

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Zamora, 16 ago (EFE).- El incendio forestal declarado en la madrugada del sábado en el municipio zamorano de Hermisende se encuentra sin llama en la parte española y ha quedado estabilizado esta mañana en la parte portuguesa, tras los trabajos de extinción nocturnos, según han informado fuentes de los medios de extinción.

El fuego, que se originó en la zona de la frontera entre La Tejera, un anejo de Hermisende, y la localidad portuguesa vecina de Moimenta, obligó a desalojar durante unas cinco horas a los vecinos de las localidades zamoranas de San Ciprián y Castromil, que pudieron regresar a sus casas para dormir ante la mejoría de la situación a última hora del día.

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El incendio tuvo hasta cinco focos de inicio distintos que se detectaron pasadas las cinco y media de la mañana del sábado en una zona de monte junto a la frontera perteneciente al municipio de Hermisende, donde este verano se han registrado hasta una quincena de incendios intencionados.

Al final de la jornada del sábado ya no había llama en el área española afectada por el incendio, pero el fuego seguía activo en Portugal, donde avanzaba paralelo a la frontera, según ha explicado el jefe de jornada del centro provincial de mando del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Zamora, Raúl Martín.

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Por su parte, desde Protección Civil de Portugal han indicado que el incendio, que había quedado extinguido en territorio luso sobre las nueve y media de la mañana del sábado, se reactivó en Portugal sobre las 16.45 horas y hasta primera hora de la mañana de este domingo no ha quedado estabilizado.

En Portugal, han intervenido 182 efectivos y 70 medios terrestres de extinción, mientras que en la provincia de Zamora han trabajado más de medio centenar de medios, entre otros, una decena de medios aéreos y hasta catorce cuadrillas terrestres y helitransportadas, de las que seis han permanecido la última noche en la zona.

Los trabajos de extinción se vieron dificultados en la jornada del sábado por las condiciones climatológicas y las tormentas que en algún caso hicieron que variara la dirección del viento y lo que era la cola del incendio se convirtiera en la cabeza, aunque posteriormente las lluvias contribuyeron al control de las llamas.

Aunque en los medios de extinción españoles aún no han ofrecido una estimación de la superficie quemada, Protección Civil de Portugal ha estimado en unas 1.910 hectáreas la zona afectada en territorio luso. EFE

aff/orv/amf

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