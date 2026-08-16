El hondureño Arriaga puede salir del Levante rumbo al AEK y deja sitio a Bardeli y Sánchez

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Redacción deportes, 16 ago (EFE).- El hondureño Kevin Arriaga no entró este domingo en la lista de convocados para el encuentro entre el Espanyol y el Levante el Cornellà-El Prat y podría dejar el club valenciano en las próximas horas rumbo al AEK de Atenas.

Arriaga se desplazó el sábado con la expedición 'granota' a Barcelona y era uno de los quince jugadores que el Levante tenía inscritos en la Liga cuatro horas antes del encuentro pero, finalmente, el club valenciano le ha retirado de esa lista y ha podido meter a Manu Sánchez y a Enzo Bardeli.

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El jugador hondureño llegó al Levante hace ahora un año procedente del Partizan de Belgrado y el Levante pagó cerca de medio millón de euros por el 75% de sus derechos. Arriaga firmó un contrato hasta 2028 y la pasada campaña fue pieza clave en la salvación del equipo valenciano. EFE