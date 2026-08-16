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El caso Leire reaparece en pleno agosto con la citación del exjefe de gabinete de Sánchez

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Madrid, 16 ago (EFE).- Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE y expresidente de Correos, está citado esta semana en la Audiencia Nacional para "verificar" el clonado de su móvil, que éste ha recurrido, o en su caso realizar uno nuevo en el juzgado que investiga el conocido como caso Leire Díez.

Tras varias semanas de calma en los tribunales, propias del mes de agosto -que es inhábil en la Justicia-, una de las causas más mediáticas -la que gira en torno a una supuesta trama para desestabilizar procesos judiciales relacionados por el Gobierno o el PSOE- se reactiva momentáneamente para una diligencia técnica.

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El juez Santiago Pedraz ha citado a Serrano el martes, 18 de agosto, para "verificar" el clonado del móvil que el magistrado ordenó a la Guardia Civil, y tenerlo por incorporado a la investigación o, en su caso, acordar uno nuevo "en sede judicial" con él presente.

Una diligencia que impugnó la defensa de Serrano, que está investigado en el procedimiento y quien solicitó anular la incautación y clonado de su móvil y que se le devuelva el terminal sin que se pueda volver a clonar.

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El exjefe de gabinete de Pedro Sánchez entre 2014 y 2018 cuestiona que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incautase su teléfono cuando todavía no estaba investigado, y que además lo clonase sin cumplir el mandato del juez para que dicha diligencia se hiciese en su presencia.

Juan Manuel Serrano fue imputado el 10 de julio, después de un oficio de la UCO que recogía indicios sobre su presunta implicación en las dos ramas del caso: los presuntos intentos de boicotear causas para "proteger al PSOE" y la trama sobre supuestas mordidas en contratos públicos, que su defensa califica de "rama SEPI".

Los investigadores apuntaron a que Serrano colaboró "estrechamente" con la exmilitante socialista Leire Díez para desestabilizar causas, y le atribuyeron una participación "preeminente" en la trama de mordidas, por la contratación de ésta en Correos, donde ella habría impulsado un contrato por el que habría cobrado una comisión Vicente Fernández, expresidente de la SEPI.

Tesis de la que discrepa de lleno la defensa del expresidente de Correos, que afirma que la conclusión que se extrae de un atestado anterior de la UCO es que a Serrano lo "utilizaron" Leire Díez y el expresidente de la SEPI.

Esta es la única diligencia programada este mes de agosto en una causa que tiene como investigados, además de a Leire Díez y a Serrano, a exdirigentes socialistas como Santos Cerdán o Gaspar Zarrías, a varios abogados, a la gerente del PSOE Ana María Fuentes o a la directora general de la Guardia Civil y a su segundo, Mercedes González y Manuel Llamas, respectivamente.

Tras la vuelta del verano, el juez Pedraz -que autorizó la entrada de la UCO en el PSOE el pasado 26 de mayo- retomará sus pesquisas con interrogatorios como el de Fuentes o el del antecesor de González al frente del instituto armado, Leonardo Marcos, el 9 y 10 de septiembre, respectivamente.EFE

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