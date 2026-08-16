El batería Miguel Lamas invita a jóvenes músicos a disfrutar de tocar y no de lo virtual

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Sergio Jiménez Foronda

Logroño, 16 ago (EFE).- El batería Miguel Lamas, quien ofreció su primera actuación musical remunerada a sus ocho años, invita a la juventud que se dedica a la música a "disfrutar del camino" de esta profesión al margen de las redes sociales y "con el fin de poder tocar, no de ganar seguidores".

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Lamas (Fene, A Coruña, 1993) se ha pronunciado en este sentido en una entrevista con EFE, con motivo del concierto que ofrece este domingo con su formación Miguel Lamas Trío en el XXII Festival Munijazz, que se celebra este fin de semana en localidad riojana de Munilla, organizado por la Asociación de Amigos de la localidad, con la colaboración de su Ayuntamiento y Gobierno regional.

Este joven músico ha considerado que, aunque, en la actualidad, "todo sucede en el móvil y en las redes sociales", hay que "salir un poco de ese mundo y disfrutar del mundo real, relacionarte con otros músicos y trabajar en tu musicalidad de manera real, no virtual".

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"Es importante salir un poco de las redes sociales, vivir la realidad y disfrutar de tocar en escenarios", ha especificado Lamas, quien entiende que la juventud se enfoque en conseguir seguidores en internet porque es "una forma de generar dopamina".

Sin embargo, ha invitado a los jóvenes artistas a que no se olviden de que la música "se crea como modo de expresión y, en definitiva, para compartirla con otros humanos".

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Respecto a las canciones creadas con Inteligencia Artificial (IA), este batería ha reconocido que no es "muy amigo" de la idea de utilizar esta herramienta para componer, ya que "la música es una forma de expresión" personal.

La música ofrece "la liberta de poder expresarte tú mismo y contar algo que tienes dentro, y eso no lo va a hacer nunca una máquina”, ha enfatizado.

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Lamas ha recordado que comenzó con tan solo cuatro años a tocar la batería, con ocho ofreció su primera actuación remunerada y a los catorce realizó una gira internacional por Europa, una carrera que se ha desarrollado sin tener "un plan b", sino que ha apostado siempre por dedicarse a la música.

"Cuando empecé desde tan jovencito a tocar -ha indicado- no pensaba en ganar dinero con ello, pero se fue dando poco a poco de una manera muy natural" porque, "al final, para mí era como un juego y lo disfrutaba de esa manera".

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En la actualidad, ha proseguido que sigue disfrutando de tocar la batería, que también se ha convertido en su profesión y en su modo de vida, lo que, para él, es "una maravilla".

Lamas también ha valorado el panorama del jazz en España, donde considera que "se están haciendo cosas muy interesantes y espectaculares, con virtuosos que lo llevan a un nivel en el que nunca había estado".

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Ha puesto en valor la existencia de pequeños festivales que permiten a los grupos de jazz con menos recorrido "tener sus primeras presentaciones".

Además, ha destacado la ilusión que le produce volver al Munijazz, donde actuó en 2019, ya que está acostumbrado a actuar en grandes recintos, "donde la gente está muy lejos" de los músicos, pero en escenarios más pequeños como la plaza de San Miguel de Munilla, un municipio de unos cien habitantes, "se puede sentir la energía", lo que "está genial".

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Sobre sus proyectos futuros, ha indicado que seguirá ofreciendo conciertos con su proyecto Miguel Lamas Trío, además de otros artistas como Melendi y con Maldita Nerea, de cuyo séptimo disco 'Manual para ser maravillosos' es el productor musical. EFE

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