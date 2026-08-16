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Djokovic dice que sufre "una condición médica que empeora con calor y humedad"

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Chicago (EE.UU.), 15 ago (EFE).- El serbio Novak Djokovic, eliminado por el argentino Thiago Agustín Tirante en su estreno en Cincinnati tras sufrir un problema físico por las altas temperaturas, aseguró este sábado que tiene "una condición médica" que empeora con el calor y la humedad y dejó en el aire su regreso a este torneo el año que viene.

"Felicidades a mi rival. Seguro que no fue un partido agradable para mí, por cómo me sentí. No es la primera vez y supongo que tampoco será la última, pero es lo que hay", dijo Djokovic en rueda de prensa tras su eliminación en Cincinnati.

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El serbio necesitó atención médica tras sufrir una indisposición física durante su encuentro, perdido 2-6, 6-4 y 6-4 contra Tirante.

"Es una condición de salud que tengo y que me ha estado molestando durante los últimos años. Me causa muchos problemas, especialmente cuando hay humedad y hace calor", reconoció Djokovic.

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"Sabía que habría humedad, pero hay todas estas cosas, como los nervios y todo lo demás, que lo empeoran, y eso fue lo que pasó", añadió.

A sus 39 años, Djokovic no tiene claro si regresará a competir en Cincinnati, un torneo que ganó tres veces.

"Desde luego espero volver, pero por desgracia parece más probable que no. Veremos qué nos depara el futuro", dijo. EFE

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