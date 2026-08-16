Diego Rico completa el primer entrenamiento con el resto de compañeros de Osasuna

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Pamplona, 16 ago (EFE).- Diego Rico ha completado este domingo el primer entrenamiento con el resto de sus compañeros de Osasuna, según ha informado el club.

En un comunicado, el equipo ha indicado que Osasuna ha completado la semana con una sesión de entrenamiento en Tajonar.

"Como es habitual el día después de disputar un encuentro, el conjunto dirigido por Luis Miguel Ramis ha llevado a cabo una sesión dividida en dos grupos de trabajo que ha consistido en ejercicios regenerativos y compensatorios", ha añadido.

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Valentin Rosier ha proseguido con el proceso de recuperación de su lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha. Por su parte, Rockson Yeboah se encuentra en Suecia.

El conjunto dirigido por Luis Miguel Ramis regresará al trabajo el próximo miércoles para comenzar a preparar el duelo liguero ante el Levante (lunes 24 de agosto, 19:30 horas, El Sadar). EFE

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