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Debut amargo de Pedro Felipe con el Racing de Santander: lesión a los quince minutos

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Santander, 16 ago (EFE).- Uno de los jugadores que se estrenaban con el Racing de Santander esta temporada, el defensa brasileño Pedro Felipe, no pudo completar su debut soñado y cuando apenas se cumplía el primer cuarto de hora del encuentro ante el Villarreal tuvo que ser sustituido al sentir un pinchazo en su pierna derecha.

En una jugada sin peligro, en el que varios jugadores verdiblancos rodeaban a un rival en su propio campo, el zaguero brasileño sintió algo en su pierna derecha y cayó al suelo de manera fulminante, con ostensibles gestos de dolor.

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Éste ha sido el primer contratiempo del equipo dirigido por José Alberto López en su regreso a Primera División, que obligó al técnico asturiano a introducir en el terreno de juego a Manu Hernando por el lesionado Pedro, perdiendo así una de las tres ventanas de cambio. EFE

lhv/lcj/arh

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