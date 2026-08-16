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Controlado el incendio de El Recuenco (Guadalajara)

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Toledo, 15 ago (EFE).- El plan de incendios forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha dado por controlado el incendio forestal de El Recuenco (Guadalajara), que ha afectado a unas 80 hectáreas de terreno forestal arbolado de esta localidad ubicada junto al Alto Tajo, a la Serranía de Cuenca y a la Alcarria.

Según el sistema Fidias de información de incendios forestales de Castilla-La Mancha, el incendio quedó controlado a las 18.36 horas de este sábado por los equipos del Infocam que trabajan en la zona.

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El incendio, que fue detectado a las 16.41 horas del viernes por un vigilante fijo, llegó a estar en nivel 2 de operatividad porque fue necesario evacuar a los habitantes de El Recuenco, que fueron llevados al polideportivo de Cifuentes (Guadalajara), y a confinar a la población del municipio de El Pozuelo (Cuenca).

No obstante, a las 22.23 horas del mismo viernes se bajó a nivel 1 de operatividad, lo que permitió el regreso de los evacuados de El Recuenco y el desconfinamiento de la población de El Pozuelo.

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En total, en el incendio han trabajado 42 medios terrestres, 12 medios aéreos y 252 personas, indica el sistema Fidias. EFE

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