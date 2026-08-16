Combaten por aire y tierra un incendio forestal en Villanueva del Río y Minas (Sevilla)

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Sevilla, 16 ago (EFE).- El Plan Infoca trabaja por aire y tierra en la extinción de un incendio forestal declarado esta tarde en el paraje Arroyo del Puerco, en el término municipal de Villanueva del Río y Minas, en la provincia de Sevilla.

El fuego, según ha informado el Infoca, se ha originado en una zona próxima a la carretera SE-198.

Se han activado inicialmente por aire un helicóptero semipesado y dos aviones anfibios ligeros y por tierra trabajan 24 bomberos forestales y dos autobombas. EFE

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lra/avl/grc