Boca rescata empate ante Platense en el reencuentro Palermo-Arruabarrena en los banquillos

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Buenos Aires, 15 ago (EFE).- Los exfutbolistas Martín Palermo y Rodolfo Arruabarrena, actualmente técnicos de Platense y Boca Juniors, se reencontraron este sábado en el partido correspondiente a la quinta jornada del Torneo Clausura argentino que concluyó con empate 1-1.

El equipo de Vicente López (provincia de Buenos Aires), que ejercía de local, se adelantó con un tanto de Nicolás Retamar y llegó a ponerse en ventaja de dos goles con una diana de Luciano Giménez, pero el VAR anuló esta; ya en el segundo tiempo, en el que Boca salió sin su capitán, Leandro Paredes, por molestias musculares, el uruguayo Miguel Merentiel selló la igualdad.

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Pero, más allá de lo deportivo, sin duda el foco de atención estuvo en los banquillos, en ese reencuentro entre dos exfutbolistas que compartieron vestuario en los comienzos de la época más gloriosa del 'Xeneize' -antes de que Arruabarrena iniciase su larga etapa en el Villarreal- y, posteriormente, en el 'Submarino Amarillo'.

En los prolegómenos del encuentro se vio a ambos fundidos en un cariñoso saludo, con Palermo sosteniendo con sus manos la cara de Arruabarrena junto al banquillo.

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No era la primera vez que Palermo se medía a su exequipo. Legendaria figura para los aficionados de Boca Juniors, merced a sus dos títulos de Copa Libertadores, uno de Copa Intercontinental (frente al Real Madrid) y dos de Recopa Sudamericana, entre otros, y a su logro de máximo goleador de la institución, 'El Loco' se enfrentaba por décima vez al equipo de la Ribera y, como en las nueve ocasiones anteriores en las que se enfrentó como entrenador de Godoy Cruz, Arsenal, Aldosivi o Platense, se quedó sin el triunfo.

Sí suponía un reencuentro con su excompañero en el 'Xeneize' y en el Villarreal, con quien compartió dos títulos locales y el de la Libertadores 2000 antes de que el 'Vasco' partiese hacia España, donde jugó siete temporadas en el 'Submarino Amarillo', tres de ellas junto al también exboquense -hoy presidente del club- Juan Román Riquelme y el uruguayo Diego Forlán.

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En 2014 se habían enfrentado cuando Palermo dirigía al Arsenal de Sarandí y Arruabarrena estaba en su primera etapa al frente del banquillo 'xeneize'. Aquel encuentro también concluyó con empate 1-1.

En otros resultados de la jornada sabatina, Estudiantes goleó por 4-0 a Gimnasia en una nueva edición del clásico platense; San Lorenzo regresó al triunfo al imponerse en su casa por 1-0 a Unión de Santa Fe; Aldosivi y Tigre empataron sin goles; Belgrano se impuso por 2-0 a Independiente Rivadavia; y Newell's Old Boys también ganó por idéntico marcador a Deportivo Riestra.

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En el comienzo de esta fecha, este viernes, Banfield se impuso a domicilio por 0-1 a Racing Club.

La quinta jornada de este Torneo Clausura continuará este domingo con cuatro encuentros. EFE