Barcelona, Castellón, Girona y Teruel en aviso naranja por fuertes lluvias

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Madrid, 16 ago (EFE).- La península y Baleares siguen este domingo bajo el efecto de una dana, situada ya al suroeste, que mantiene a cuatro provincias, Barcelona, Castellón, Girona y Teruel, en aviso naranja por fuertes precipitaciones y acumulaciones de más de 40 litros por metro cuadrado en una hora en algunos puntos.

En Teruel y Castellón, las fuertes precipitaciones pueden ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento, informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

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En aviso amarillo por lluvia están también las provincias de Burgos, León, Palencia, Soria, La Rioja, Jaén, Granada, Lleida y Tarragona. Los acumulados en una hora en esta provincia pueden ser de hasta 20 litros por metro cuadrado, y podrían venir acompañados de granizo y de fuertes rachas de viento.

Pese a la tregua de las últimas horas, los termómetros vuelven a subir hoy de forma significativa en muchos puntos de España y hay bastantes provincias en aviso amarillo por calor.

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Es el caso de Almería, Córdoba, Jaén, Sevilla, Salamanca, Lleida, Tarragona, Badajoz, Cáceres, Orense y Pontevedra. En muchos puntos de estas provincias se superarán este domingo los 38 grados de máxima, especialmente en las zonas de valle.

La provincia de Lugo se mantiene este domingo en aviso amarillo por niebla. No habrá visibilidad a más 150 metros en algunos puntos, como la A8 a la altura de Mondoñero.EFE

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