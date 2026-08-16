Alisia Vainio domina el maratón femenino; Carolina Robles, octava

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Redacción deportes, 16 ago (EFE).- La finlandesa Alisa Vainio logró este domingo, con un tiempo de 2h22:26, récord de los campeonatos, la victoria en el maratón femenino de los Europeos de atletismo de Birmingham (Reino Unido), en los que la sevillana Carolina Robles logró puesto de finalista con la octava posición.

La prueba de maratón tuvo su salida y llegada en la céntrica y monumental Victoria Square y se compuso de un tramo de un kilómetro que se recorrió al principio y al final de la carrera y de un circuito de 5 kilómetros al que se dieron ocho vueltas.

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Vainio, de 28 años, lideró la prueba desde el principio y el ritmo que impuso en los primeros kilómetros no pudieron seguirlo el resto de rivales, que se fueron descolgando poco a poco.

La finlandesa llegó a la meta en un tiempo de 2h22:26, seguida de la húngara Lilli Anna Vindics-Toth con 2h27:21, plata con marca personal, y la británica Abbie Donnelly, tercera con 2h27:33.

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La primera española fue Carolina Robles, que completó su primer maratón en un campeonato continental y firmó una meritoria octava posición con 2h28:07.

Fátima Azzaharaa Ouhaddou quedó decimoquinta (2h30:37), la gallega Ester Navarrete decimoctava (2h31:57) y la catalana Meritxell Soler vigésima (2h32:21). EFE