Accidentes en Málaga, Valencia y Burgos mientras el tráfico se hace notar en varios puntos

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Madrid, 16 ago (EFE).- La tarde de este domingo empieza a complicarse en las carreteras, principalmente en Málaga, Valencia y Burgos, con accidentes que dificultan la circulación, mientras en otros puntos del país, como en Toledo, Barcelona o Sevilla, el tráfico ya se está haciendo notar.

Este domingo cierra el fin de semana con mayor número de viajes del verano, al coincidir el cambio de quincena con las fiestas patronales que muchas localidades de España celebraron el 15 de agosto, y en el que se prevén 5,6 millones de desplazamientos.

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Una situación que ya se está notando en algunas de las principales vías de la red de carreteras, según los últimos datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Un accidente provoca más de cuatro kilómetros de retenciones en la A-7, a su paso por Calahonda en dirección a Fuengirola, en la provincia de Málaga; otro en Valencia dificulta la circulación en la A-3, en Chivas con sentido Requena, y otro más genera tráfico lento en Burgos, en la AP-1, en Quintapanalla hacia Vitoria.

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También en Ourense, la G-53 está cortada en el entorno de Carballino debido a un vehículo incendiado que ha dejado intransitable la carretera.

Al margen de los siniestros, la tónica comienza a ser la de la circulación lenta en puntos como Toledo, en la A-5, a la altura de Calypo Fado con sentido a Madrid, y se ha habilitado ya un carril adicional.

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Como ha ocurrido prácticamente todo el fin de semana, en Ávila, la A-6 a la altura de Arévalo registra circulación lenta; una situación similar a la que tiene la C-31 en Girona, en Castell d'Aro.

La circulación ya es intensa en la provincia de Barcelona, en vías como la A-2 en Jorba, la AP-7 en Vilafranca del Penedès, y la C-17 en Tona, todo en dirección hacia la ciudad condal.

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Continúan las dificultades asimismo en la entrada a Jaén por la A-44, en Cárcheles, y en Sevilla, en la A-49 en Huévar, con dirección a Huelva.

Por su parte, los incendios mantienen cortadas ocho vías en Huesca, una en Zamora y otra en Ourense.

Tráfico, que ha puesto en marcha un dispositivo especial, que estará activo hasta las doce de la noche de este domingo, pide especial precaución ante las fuertes lluvias y tormentas que se esperan en algunas zonas del país, con aviso naranja en Teruel, Castellón, Barcelona y Girona.EFE

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