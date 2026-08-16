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2-2. El Villarreal reacciona a tiempo ante un buen Racing

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Santander, 16 ago (EFE).- El Racing de Santander dio su mejor versión y estuvo a punto de sorprender al nuevo Villarreal de Íñigo Pérez, en un entretenido encuentro (2-2), con momentos y opciones para los dos conjuntos.

Tras verse contra las cuerdas en la primera parte, con un 2-0 en contra, el Villarreal reaccionó justo antes del descanso y, en apenas un minuto, consiguió poner las tablas en el marcador y que ambos equipos afrontaran la segunda parte como un nuevo partido de cuarenta y cinco minutos en el que los cántabros supieron también sufrir para sumar su primer punto en su retorno a Primera División. EFE

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lhv/lcj/arh

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