135 profesionales y ocho aeronaves siguen trabajando en el fuego de Niebla (Huelva)

Guardar

Huelva, 16 ago (EFE).- El Plan Infoca mantiene activo un dispositivo de 135 profesionales y ocho aeronaves para el control del incendio forestal de Niebla (Huelva) después de que esta mañana a las 10.30 horas, después de nueve días, se haya dado por estabilizado.

Según ha informado al Infoca, por aire trabajan un helicóptero de mando, uno ligero, dos semipesados y dos pesados, así como dos aviones de carga tierra.

PUBLICIDAD

El despliegue por tierra está compuesto por 135 profesionales, cinco autobombas, una Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF), una Unidad de Meteorología y Transmisiones (UMMT), dos Módulos de Oficina Técnica (MOT) y ocho buldócer.

Este operativo continúa sobre el terreno con labores de vigilancia activa, consolidación del perímetro, remate y liquidación de puntos calientes y respuesta inmediata ante cualquier posible reactivación.

PUBLICIDAD

La estabilización ha motivado que el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, haya desescalado el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Incendios Forestales de Andalucía a fase de emergencia, situación operativa 1.

Tras el cambio en el estatus del incendio, se ha permitido el regreso a sus viviendas de las últimas 417 personas que permanecían desalojadas.

Los vecinos que regresan a sus casas pertenecen a los municipios, núcleos y diseminados de El Berrocal, Zalamea la Real, Paterna del Campo, Villarrasa, Escacena del Campo y La Palma del Condado, en Huelva, así como a Gerena, Sanlúcar la Mayor, Aznalcóllar y El Álamo, pedanía de El Madroño, en la provincia de Sevilla.

PUBLICIDAD

El retorno se está realizando de forma ordenada y segura, bajo la coordinación de los servicios de emergencia.

La estabilización del incendio y el descenso de la situación operativa han permitido también que la Unidad Militar de Emergencias comience su repliegue.

La decisión de dar por estabilizado el incendio se ha adoptado después de otra noche sin crecimiento en ninguno de los sectores. El perímetro, que supera los 210 kilómetros, se encuentra contenido en toda su longitud.

PUBLICIDAD

Asimismo, las trece carreteras que han tenido cortes o restricciones durante la emergencia han quedado abiertas al tráfico: la A-493, incluido el tramo entre los kilómetros 4,5 y 25,5 a la altura de la Venta de las Tablas; la HU-3106, entre La Florida y Niebla; la HU-5104; la HU-4103; la HU-6104; la HU-6107; la HU-6106; la HU-6108; la SE-6402; la SE-6400; la SE-5400; la SE-538 y la SE-4401.

Se recomienda circular con prudencia por las zonas afectadas y respetar cualquier indicación puntual de los servicios desplegados. EFE

lra/avl/grc