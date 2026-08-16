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1-3. El Tenerife vuelve por la puerta grande a Segunda

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Eibar (Gipuzkoa), 16 ago (EFE).- El Tenerife, tras un fugaz paso por la Primera RFEF, volvió este domingo a la Segunda División con un convincente triunfo en su visita al Eibar (1-3).

Avisó pronto el Eibar, en el minuto 3, tras un saque de esquina que cabeceó Markel Arana y obligó a Dani a intervenir con acierto, pero la primera ocasión del Tenerife se convirtió en el primer tanto del partido, en el minuto 7, tras un pase filtrado de Nacho Gil que Enric Gallego, desde la frontal del área, aprovechó para marcar con un disparo cruzado.

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El Eibar buscó el empate con jugadas a balón parado ante un rival más metido en el encuentro que el equipo local.

En el minuto 36, el conjunto vasco equilibró la balanza con una gran jugada. La comenzó Arbilla con un pase al extremo izquierdo, Magunazelaia, que controló el balón y dio un pase hacia atrás para que Bautista, muy bien colocado dentro del área, rematase con calidad fuera del alcance de Dani.

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Cuando más volcado estaba el Eibar sobre el área del equipo canario, sufrió un nuevo revés. Tras un saque de esquina, un balón rechazado llegó a Jesús Álvarez, que firmó el 1-2 con un potente disparo cruzado.

La segunda parte comenzó con un Eibar algo más volcado en ataque. Un peligroso remate de Adu Ares y un tiro lejano de Cubero bien blocado por Dani fueron los primeros avisos del equipo local en busca del empate.

Los locales lo intentaron, pero el muro defensivo tinerfeño era muy tupido y difícil de romper.

El Tenerife estaba de dulce y en la primera ocasión de gol que tuvo en la segunda mitad logró el 1-3 en el minuto 73. Un centro de Krdzalic lo rubricó con un remate de cabeza inapelable Iván Chapela poco después de entrar al terreno de juego.

Los armeros intentaron reaccionar, pero mostraron poca convicción ante un Tenerife muy práctico y eficaz.

- Ficha técnica:

1. Eibar: Magunagoitia, Cubero, Arana, Arbilla, Bernat (Martón, m. 81), Sergio Álvarez, Mada (Iván Gil, m. 71), Pejiño (Eric Pérez, m. 61), Magunazelaia (Aleix Garrido, m. 61), Adu Ares (Guruzeta, m. 81) y Bautista.

3. Tenerife: Dani, Jorge Moré, Viereck, León, David Rodríguez, Víctor (Diocou, m. 71), Álvarez, Juanjo (Fabricio, m. 60), Noel López (Chapela, m. 57), Nacho Gil (Krdzalic, m. 71) y Enric Gallego (Pecar, m. 60).

Goles: 0-1, m.7: Enric Gallego. 1-1, m.36: Bautista. 1-2, m.43: Jesús Álvarez. 1-3, m.73: Iván Chapela.

Arbitraje: José Luis Guzmán, del Comité Andaluz. Amonestó a Jesús Álvarez (m.88).

Incidencias: partido disputado en el estadio Ipurua ante 3.596 espectadores. EFE

lrb/ism

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