Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

El terremoto de Granada sacude Andalucía y se siente en otras cuatro comunidades

Guardar

Málaga, 15 ago (EFE).- El terremoto de magnitud 5 con epicentro en Alhendín (Granada) registrado la madrugada de este sábado ha sacudido gran parte de Andalucía, especialmente Málaga, Jaén y Córdoba, y se ha dejado sentir en Murcia, Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid y Extremadura.

Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el temblor se ha percibido en más de 200 municipios de cinco comunidades autónomas, aunque con diferente intensidad.

Andalucía concentra la mayor parte de los municipios cuyos ciudadanos han sentido el terremoto, pertenecientes a seis provincias, que encabeza Granada, seguida por Jaén, Málaga, Córdoba, Almería y Sevilla.

PUBLICIDAD

En las redes sociales circulan numerosos vídeos de usuarios sobre el terremoto, especialmente de Granada, en los que se ven algunos escombros en las calles, y comentarios desde otros puntos de la geografía andaluza de personas que se han despertado al sentir el seísmo, sin que consten daños personales.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, se ha referido a la "noche de sobresalto e inquietud en Granada" por este terremoto, que "ha provocado algunos daños materiales y se ha llegado a sentir en varias provincias", y ha hecho un llamamiento a la calma, ante "cualquier cornisa o fachada dañada" que se pueda desprender.

PUBLICIDAD

El consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha activado el Plan de emergencia ante el Riesgo Sísmico de Andalucía, en fase de emergencia, situación operativa 1, tras el seísmo registrado a las 1:04 en Alhedín.

El teléfono 112 ha gestionado más de 200 llamadas, la mayoría de ellas procedentes de Granada, pero también desde todas las demás salvo Huelva y Cádiz.

Algunos de los ciudadanos que han llamado al teléfono 112 han indicado que se han producido grietas, se han caído elementos como cornisas, cascotes, muros y se han registrado desperfectos en algunos edificios.EFE

(Foto) (Vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Grupos de cotización de la Seguridad Social en 2026: cuáles son, cuál te corresponde y cómo afecta a tu nómina y pensión

La Administración divide a los trabajadores en 11 grupos según su cualificación y funciones, con bases mínimas que llegan hasta los 1.929 euros y una máxima de 5.101,20 euros al mes

Grupos de cotización de la Seguridad Social en 2026: cuáles son, cuál te corresponde y cómo afecta a tu nómina y pensión

Gibraltar, la puerta de Europa que los migrantes no buscan pese a estar a pocos kilómetros de África: “Es mucho más fácil arribar a cualquier punto de la costa española”

La reducida superficie del Peñón, su complicada orografía y una legislación migratoria que puede acabar con los recién llegados en prisión provisional hacen que Gibraltar resulte poco atractivo para quienes buscan alcanzar Europa

Gibraltar, la puerta de Europa que los migrantes no buscan pese a estar a pocos kilómetros de África: “Es mucho más fácil arribar a cualquier punto de la costa española”

El terremoto de Granada, en imágenes: desprendimientos, fachadas dañadas y una noche de alerta y al raso para numerosos vecinos

Unos 40 temblores han sacudido la ciudad durante la noche, motivando más de 250 llamadas a los servicios de emergencias, que no han tenido que atender daños personales y sus labores se han limitado a la atención de incidencias relacionadas con la caída de cornisas, grietas en edificios y desprendimientos de fachadas

El terremoto de Granada, en imágenes: desprendimientos, fachadas dañadas y una noche de alerta y al raso para numerosos vecinos

El coste de Suthida de Tailandia para convertirse en reina consorte: así pasó de ser azafata a arrastrarse ante el rey Rama X y aceptar a su amante

La monarca tailandesa ha pasado por diferentes situaciones humillantes antes de llegar a la normalización actual de su situación en el trono

El coste de Suthida de Tailandia para convertirse en reina consorte: así pasó de ser azafata a arrastrarse ante el rey Rama X y aceptar a su amante

La reflexión de Emily Dickinson, poeta estadounidense, sobre el paso del tiempo: “Con los años no nos hacemos más viejos, sino más nuevos cada día”

La poeta estadounidense dejó esta cita en una carta escrita en 1874 y publicada de forma póstuma

La reflexión de Emily Dickinson, poeta estadounidense, sobre el paso del tiempo: “Con los años no nos hacemos más viejos, sino más nuevos cada día”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Gibraltar, la puerta de Europa que los migrantes no buscan pese a estar a pocos kilómetros de África: “Es mucho más fácil arribar a cualquier punto de la costa española”

Gibraltar, la puerta de Europa que los migrantes no buscan pese a estar a pocos kilómetros de África: “Es mucho más fácil arribar a cualquier punto de la costa española”

El terremoto de Granada, en imágenes: desprendimientos, fachadas dañadas y una noche de alerta y al raso para numerosos vecinos

Un verano devastador para Europa, entre olas de calor e incendios forestales: más de 434.000 hectáreas calcinadas en lo que va de año

La prensa de Marruecos echa leña al fuego contra España: el “drama humano” se evitaría sin la “anomalía geopolítica” de una “Ceuta ocupada”

Frontera blindada: Ceuta se prepara para otra posible entrada masiva de migrantes desde Marruecos con un amplio despliegue policial y hospitales en alerta

ECONOMÍA

Grupos de cotización de la Seguridad Social en 2026: cuáles son, cuál te corresponde y cómo afecta a tu nómina y pensión

Grupos de cotización de la Seguridad Social en 2026: cuáles son, cuál te corresponde y cómo afecta a tu nómina y pensión

La prórroga de Almaraz puede “romper” el calendario de cierre de las nucleares y “frenar” el despliegue de las renovables

Marroquíes, colombianos y rumanos lideran la afiliación de extranjeros a la Seguridad Social, que bate récords con 3,5 millones

Carsten Brzeski, un reconocido economista alemán, avisa del cambio en el turismo que transformará el verano en el sur de Europa

Los caseros endurecen los requisitos y los inquilinos lo pagan: alquileres al alza, 300 candidatos por piso y mudanzas a la fuerza

DEPORTES

El bonito gesto de María Perez con su competidora y amiga íntima durante la final de Marcha atlética del Europeo de Birmingham

El bonito gesto de María Perez con su competidora y amiga íntima durante la final de Marcha atlética del Europeo de Birmingham

Del exilio de Vallehermoso al destierro en Butarque 50 años después: el Rayo Vallecano se queda sin aniversario y empieza LaLiga sin casa

Rodri no descarta quedarse en el Manchester City: “Daré todo lo que tengo en este club durante los próximos 12 meses”

Horario y dónde ver el Europeo de Atletismo de Birmingham 2026 este fin de semana: el campeonato entra en la recta final con las últimas medallas en juego

Quién es Luis Suárez, máximo goleador de Portugal y plan B del FC Barcelona si falla Julián Álvarez