El terremoto de Granada sacude Andalucía y se siente en otras cuatro comunidades

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Málaga, 15 ago (EFE).- El terremoto de magnitud 5 con epicentro en Alhendín (Granada) registrado la madrugada de este sábado ha sacudido gran parte de Andalucía, especialmente Málaga, Jaén y Córdoba, y se ha dejado sentir en Murcia, Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid y Extremadura.

Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el temblor se ha percibido en más de 200 municipios de cinco comunidades autónomas, aunque con diferente intensidad.

Andalucía concentra la mayor parte de los municipios cuyos ciudadanos han sentido el terremoto, pertenecientes a seis provincias, que encabeza Granada, seguida por Jaén, Málaga, Córdoba, Almería y Sevilla.

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En las redes sociales circulan numerosos vídeos de usuarios sobre el terremoto, especialmente de Granada, en los que se ven algunos escombros en las calles, y comentarios desde otros puntos de la geografía andaluza de personas que se han despertado al sentir el seísmo, sin que consten daños personales.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, se ha referido a la "noche de sobresalto e inquietud en Granada" por este terremoto, que "ha provocado algunos daños materiales y se ha llegado a sentir en varias provincias", y ha hecho un llamamiento a la calma, ante "cualquier cornisa o fachada dañada" que se pueda desprender.

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El consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha activado el Plan de emergencia ante el Riesgo Sísmico de Andalucía, en fase de emergencia, situación operativa 1, tras el seísmo registrado a las 1:04 en Alhedín.

El teléfono 112 ha gestionado más de 200 llamadas, la mayoría de ellas procedentes de Granada, pero también desde todas las demás salvo Huelva y Cádiz.

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Algunos de los ciudadanos que han llamado al teléfono 112 han indicado que se han producido grietas, se han caído elementos como cornisas, cascotes, muros y se han registrado desperfectos en algunos edificios.EFE

(Foto) (Vídeo)