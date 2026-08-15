El PSOE define a Lambán como uno de sus "principales referentes" en el primer aniversario de su muerte

10/07/2025 El expresidente de Aragón Javier Lambán durante el acto de entrega del retrato de Javier Lambán, en la sala de la Corona del Edificio Pignatelli, a 10 de julio de 2025, en Zaragoza, Aragón (España). Javier Lambán fue presidente del Gobierno de Aragón entre 2015 y 2023 y presidió la Diputación de Zaragoza entre 1999 y 2011. POLITICA Ramón Comet - Europa Press

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El PSOE Aragón recuerda este sábado el primer aniversario del fallecimiento del expresidente de la Comunidad Autónoma Javier Lambán con "un recuerdo emocionado a quien fue uno de los principales referentes del socialismo aragonés y una figura decisiva en la vida política e institucional de la Comunidad durante las últimas décadas".

La organización socialista ha realzado "una trayectoria marcada por la defensa de Aragón, el compromiso con la igualdad entre territorios y una forma de ejercer la política basada en el rigor, el diálogo y la cercanía con la ciudadanía".

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"Desde su etapa como alcalde de Ejea de los Caballeros hasta su presidencia de la Diputación Provincial de Zaragoza y del Gobierno de Aragón, Lambán dejó una impronta que sigue presente en numerosos proyectos e iniciativas que transformaron la Comunidad".

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha afirmado que "Javier Lambán dedicó su vida a construir un Aragón más fuerte, más cohesionado y con mayores oportunidades para todos. Su compromiso con esta tierra fue absoluto y su legado continúa inspirando a quienes creemos en una política útil, honesta y al servicio del interés general".

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Alegría ha puesto de relieve que "fue un presidente que supo defender los intereses de Aragón con firmeza y lealtad institucional, siempre anteponiendo el bienestar de los aragoneses a cualquier otra consideración. Su capacidad de trabajo, su conocimiento del territorio y su profundo sentido de la responsabilidad forman parte de la mejor historia del socialismo aragonés".

La dirigente socialista también ha puesto el acento en la dimensión humana del expresidente. "Quienes tuvimos la oportunidad de compartir con Javier años de trabajo sabemos que, además de un gran servidor público, fue una persona de profundas convicciones, generosa con sus compañeros y siempre dispuesta a escuchar. Ese recuerdo permanece intacto entre quienes le conocimos".

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El PSOE Aragón considera que el mejor reconocimiento a su figura es "continuar impulsando políticas que refuercen la cohesión territorial, la calidad de los servicios públicos, el desarrollo económico y la igualdad de oportunidades, principios que guiaron la acción política de Javier Lambán a lo largo de toda su trayectoria".

En este primer aniversario, la Comisión Ejecutiva Regional traslada de nuevo su cariño y cercanía a la familia y amistades de Javier Lambán y expresa su agradecimiento por una vida dedicada al servicio de Aragón. "Su ejemplo nos recuerda que la política alcanza su mayor sentido cuando se ejerce con vocación, responsabilidad y compromiso con la ciudadanía. Ese será siempre el recuerdo que conservaremos de Javier", ha concluido Pilar Alegría.

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CONCEJAL, ALCALDE Y PRESIDENTE

Javier Lambán falleció el viernes 15 de agosto de 2025 en Ejea de los Caballeros (Zaragoza), donde nació, residió y fue alcalde, víctima del cáncer que padecía desde febrero de 2021.

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Tras hacer pública su enfermedad, continuó su labor de jefe del Ejecutivo autonómico hasta las elecciones de mayo de 2023, a las que concurrió nuevamente como candidato a la reelección por el PSOE. En los comicios fue derrotado por su rival del Partido Popular, Jorge Azcón, posteriormente elegido presidente de la Comunidad Autónoma, cargo en el que continúa.

El 9 de septiembre de 2023 fue designado senador autonómico y se incorporó al grupo parlamentario socialista de la cámara alta, renunciando el 30 de enero de 2025.

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Su retrato, que realizó la 'monja pintora', Isabel Guerra, forma parte de la galería de pinturas de presidentes de la Comunidad Autónoma del Edificio Pignatelli desde el 10 de julio de 2025. La obra fue presentada en un evento oficial en la Sala de la Corona.

Histórico dirigente socialista de la comarca zaragozana de Cinco Villas y de Aragón, Lambán publicó en 2024 su libro de memorias, con el título 'Una emoción política', que presentó en varias localidades para dar a conocer su trayectoria, desde finales del siglo XX, en la política aragonesa.

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Nacido el 19 de agosto de 1957 en Ejea de los Caballeros, Lambán estaba casado, tenía una hija y no hace mucho tiempo había sido abuelo de dos nietas.

Javier Lambán, licenciado y doctor en Historia por la Universidad de Zaragoza, participó en los años 80 en grupos de ideología libertaria y, en junio de 1983, se afilió al PSOE y la UGT, militancia que mantuvo hasta su fallecimiento. Se dedicó profesionalmente a la política desde 1991.

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Como militante socialista, formó parte del Comité Local del PSOE de Ejea de los Caballeros desde 1983 hasta 2012, siendo secretario general local en dos etapas. Además, perteneció a la Ejecutiva Provincial de Zaragoza desde 1987 y fue secretario general desde 2001 hasta 2012, año en que fue elegido secretario general autonómico en el XV Congreso Regional, permaneciendo en el cargo hasta marzo de 2025.

En el ámbito institucional, Javier Lambán fue elegido concejal de Ejea en 1983 y alcalde en 2007. Fue diputado provincial desde 1991 hasta 2012 y presidió la Diputación de Zaragoza (DPZ) desde 1999 hasta 2011, año en que fue elegido diputado a Cortes de Aragón, donde fue presidente de su grupo parlamentario desde abril de 2012 hasta mayo de 2023.

Tras las elecciones autonómicas de 2015 fue elegido por el Parlamento presidente del Gobierno de Aragón, en sustitución de Luisa Fernanda Rudi, revalidando el cargo en 2019 hasta 2023.

Lambán se confesó siempre republicano y se declaró admirador de Manuel Azaña, Indalecio Prieto, Felipe González, el presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt y el canciller alemán Willy Brandt.