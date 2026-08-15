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El Atlético culmina el fichaje de ‘Cuti’ Romero hasta 2031

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Madrid, 15 ago (EFE).- El Atlético de Madrid ha fichado al central argentino Cristian ‘Cuti’ Romero, procedente del Tottenham y que ha firmado por cinco temporadas con el club rojiblanco, hasta el 30 de junio de 2031, según anunció este sábado la entidad rojiblanca.

Después del principio de acuerdo entre clubes, el central viajó el jueves a la capital de España para pasar el viernes el pertinente reconocimiento médico y formalizar su contrato con su nuevo equipo, antes de sumarse al trabajo a las órdenes de Diego Simeone, que lo dirigirá en el Atlético de Madrid a partir de este curso.

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“Experimentado central diestro de 28 años de edad, se trata de un futbolista muy físico, rápido en la anticipación y expeditivo en el corte, con mucha jerarquía y liderazgo sobre el terreno de juego”, destacó el Atlético de Madrid sobre el central, nacido en la ciudad argentina de Córdoba el 27 de abril de 1998.

Objetivo el pasado verano, cuando las pretensiones económicas de los ‘Spurs’ hicieron inviable la operación, ahora sí ha sido posible la llegada del central internacional argentino, campeón del mundo en 2022 en Catar y finalista en la edición de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

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A sus 28 años, ha disputado 58 encuentros, con cuatro goles, con la Albiceleste desde su debut en 2021.

En el conjunto rojiblanco se sumará a tres compatriotas suyos: el portero Juan Musso, el extremo Giuliano Simeone y el delantero Julián Alvarez, una vez que Thiago Almada ha sido traspasado al River Plate, Nahuel Molina al Roma y Nico González ha vuelto al Juventus tras su año de cesión en el Atlético, que trabaja en su transferencia definitiva, pero por mucha menos cantidad de los 32 millones de euros que reflejaba la opción de compra que no se ha ejecutado.

‘Cuti’ Romero, por el que el Atlético desembolsará unos 40 millones de euros, es el cuarto fichaje del Atlético para el nuevo curso, junto al lateral izquierdo Alejandro Grimaldo, fichado al Bayer Leverkusen; el medio centro Morten Hjulmand, por 40 millones más cinco en variables desde el Sporting de Portugal; y el extremo Kang In Lee, por 35 millones desde el París Saint-Germain.

A la vez, en los movimientos del mercado del Atlético, han salido cinco jugadores de la pasada temporada a la actual: el central Clement Lenglet al Benfica, el lateral Nahuel Molina al Roma y los atacantes Thiago Almada, al River Plate, y Antoine Griezmann, al Orlando City, a la espera de la confirmación oficial del traspaso del lateral zurdo Matteo Ruggeri al Aston Villa.

Romero ha jugado 156 partidos en las últimas cuatro temporadas con el Tottenham, que pagó 52 millones de euros por su fichaje en el verano de 2022 desde el Atalanta.

En el conjunto de Bérgamo, que ya lo había cedido un año antes al club inglés, disputó 42 encuentros. Pagó 17 millones al Juventus, con el que no llegó a disputar ningún choque.

Antes jugó en el Génova, de 2018 a 2020, con 60 duelos. Fue su primer club en Europa, a donde llegó desde Belgrano con 20 años en 2018. EFE

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