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Detenidas 14 personas por comercializar perros con amputaciones ilegales de orejas y rabo

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Mérida, 15 ago (EFE).- La Guardia Civil ha desarticulado una red que comercializaba perros con amputaciones estéticas ilegales de orejas y rabo en todo el territorio nacional, en el marco de la operación 'Goscan', que se ha saldado con 14 personas detenidas y otras seis investigadas por delitos contra los animales, intrusismo laboral y falsedad documental.

La organización, que utilizaba documentación falsificada para tratar de aparentar que las intervenciones se habían realizado legalmente, operaba en distintos puntos del territorio nacional y mantenía además una actividad internacional que incluía la exportación y venta de ejemplares en México, según informa la Guardia Civil en nota de prensa.

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La investigación se inició después de que un mastín italiano ingresara en un hospital veterinario de Cáceres debido a una patología médica, cuando los veterinarios detectaron que presentaba amputaciones recientes en las orejas y el rabo.

Los agentes identificaron al propietario del perro, quien aportó una certificación según la cual las intervenciones habían sido realizadas en Rusia, país donde este tipo de prácticas estéticas están permitidas.

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Sin embargo, las gestiones realizadas por los investigadores con las autoridades rusas permitieron confirmar que el documento era falso y que había sido elaborado para aparentar la legalidad de las amputaciones y eludir la normativa española.

Las pesquisas llevaron a los agentes hasta el criadero de procedencia del animal, ubicado en Alicante.

En una primera fase de la operación fueron detenidas tres personas: el propietario del mastín y los dos responsables del criadero.

Posteriormente, los investigadores destaparon un entramado más amplio, liderado por la propietaria del criadero, su pareja sentimental y una tercera persona, amiga de ambos, que también fue detenida.

La organización se dedicaba a la comercialización de ejemplares caninos y llegaba a pactar con los compradores la realización de cortes de orejas y rabo en función de sus preferencias estéticas.

Pero la actividad de la red iba más allá de la propia venta de los animales.

Los responsables del criadero entregaban a los compradores documentación falsificada para aparentar que las amputaciones habían sido realizadas legalmente y, además, les enviaban vídeos explicativos en los que mostraban cómo realizar los cuidados posteriores y cómo curar las heridas provocadas por las intervenciones.

Los investigadores han constatado que tanto vendedores como compradores conocían la ilegalidad de las intervenciones y la falsedad de la documentación utilizada para justificarlas.

Por estos hechos, seis personas están siendo investigadas penalmente.

Asimismo, varios compradores adquirieron inicialmente los perros con las orejas y el rabo intactos y posteriormente decidieron someterlos por iniciativa propia a este tipo de cirugías, unos hechos por los que han sido detenidas otras nueve personas.

También se ha demostrado la participación de un veterinario colegiado, que proporcionaba a la responsable del criadero pasaportes y documentos oficiales en blanco que ya estaban firmados y sellados con su número de colegiado.

Posteriormente, la titular del criadero se encargaba de cumplimentar dichos documentos y ella misma implantaba los microchips a los cachorros de las camadas, pese a carecer de la titulación o habilitación veterinaria necesaria para realizar esta práctica.

La operación ha permitido poner al descubierto una red que combinaba la comercialización de animales, la realización o facilitación de amputaciones estéticas ilegales y el uso de documentación falsificada para tratar de dar apariencia de legalidad a estas intervenciones.

Las diligencias policiales instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente de Novelda (Alicante). EFE

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