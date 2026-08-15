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Alberto Conejero: "Los Javis asumen el riesgo de dar aliento poético a 'La bola negra'"

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Marina Estévez Torreblanca

Madrid, 15 ago (EFE).- Hace más de una década, Javier Calvo y Javier Ambrossi asistieron a una función de 'La piedra oscura', de Alberto Conejero, y la imaginaron en cine. El resultado es 'La bola negra', donde "han asumido el riesgo" de "darle a la película un aliento poético", ha explicado a EFE el dramaturgo, que también participa en el guion.

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'La piedra oscura', una obra teatral publicada por Antígona en 2013 y por Cátedra en 2026, estrenada en el Teatro María Guerrero en 2015, se centra en las últimas horas en un hospital militar en Santander de Rafael Rodríguez Rapún, secretario de La Barraca y gran amor de Federico García Lorca.

"Los directores han sido muy consecuentes con su deseo de llevar algo del aliento poético" de la pieza teatral y de la obra y vida de Federico a escena, un "riesgo" por el que Conejero muestra su admiración, ya que se diferencian del realismo imperante en el cine. "Han sido muy firmes en esa apuesta por un darle a la película un voltaje poético", insiste.

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Los cineastas, que ganaron por esta película un premio en el pasado Festival de Cine de Cannes, fueron a ver la función teatral hace más de una década "y desde entonces estaba la posibilidad de llevarla al cine", cuenta Conejero. "Hace un par de años me volvieron a contactar y empezó este viaje increíble", relata.

La película se estrena este otoño de 2026, el mismo año en el que se cumple el 90 aniversario del fusilamiento del poeta en Alfacar (Granada), que mayoritariamente se conmemora el 18 de agosto.

'La piedra oscura' es "uno de los primeros y grandes duelos" tras el asesinato de Lorca, remarca el autor. El texto se sitúa en un plano real, con datos, nombres y sucesos fruto de la investigación de los papeles de Rafael Rodríguez Rapún, a los que Conejero pudo acceder a través de su hermano Tomás, a quien dedica la obra.

Junto a estos hechos, el escritor imagina un encuentro entre el Rafael prisionero y un joven guardián del bando franquista llamado Sebastián, interpretados en la película que se estrena el próximo 25 de septiembre por Miguel Bernadeu y Guitarricadelafuente, respectivamente.

Una historia con "un decidido espíritu humanista", dice Conejero, porque "habla de la comunión más inesperada y honda entre dos hombres" que al inicio están separados por edad, ideología o formación "y que terminan, en cierto modo, siendo el uno el salvador del otro".

Premio Nacional de Literatura Dramática en 2019 por 'La geometría del trigo', una obra de la que también tiene escrito un guion, Conejero concibió ese encuentro como "un intento de la restitución de la dignidad humana en aquel desastre sanguinario" que fue la guerra civil, explica.

En realidad, Rafael, quizá la persona más importante en la vida sentimental de Lorca, no murió fusilado, sino víctima de la metralla enemiga, un 18 de agosto de 1937 en el Hospital Militar de Santander, exactamente un año después del asesinato del poeta.

El título de 'La piedra oscura' es el segundo que el propio García Lorca pensó para una obra de la que se conservan tan sólo un par de cuartillas y el relato de su argumento, tal como lo recordaban Victorina Duran y Cipriano Rivas Cherif, colaboradores teatrales y amigos del poeta.

'La bola negra / La piedra oscura' iba a ser un "drama de costumbres actuales" cuyo incidente desencadenante era el rechazo —se votaba con bolas blancas y bolas negras— a la solicitud de ingreso en el casino de Granada del protagonista, un joven llamado Carlos, un relato inacabado en el que también se basa la película.

En 'La piedra oscura', Rafael lucha para que el legado del poeta fusilado no se pierda en el caos de la guerra "a la vez que en su encuentro con el joven Sebastián se despliegan, como en un espejo, los mismos temas que iba a abordar la pieza de Lorca: la homofobia (también la interiorizada), la necesidad de vivir sin máscaras y el precio tan alto que pagaron muchas mujeres y muchos hombres por decir la verdad de sí mismos". EFE

(foto)

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