Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Vendimia, agua, gaitas y tradición: la España rural está de fiesta este fin de semana

Guardar

Madrid, 14 ago (EFE).- El 15 de agosto es festivo en España y en el rural se vive con intensidad con pueblos que prevén duplicar su población por sus fiestas, muchas de ellas vinculadas al campo y a campañas como la vendimia, que se generaliza en España.

Por ejemplo, Vilagarcía de Arousa (Galicia) o Llanes (Asturias) celebrarán San Roque, en Jumilla (Murcia) se vivirá la fiesta de la vendimia y en La Alberca (Salamanca), La Loa, un teatro con riqueza historia; todas estas celebraciones comparten contar con algún sello de interés turístico, un reclamo para su promoción.

PUBLICIDAD

En Pontevedra, Vilagarcía de Arousa celebrará San Roque, su identidad la marca la Fiesta del Agua, una "procesión atípica", según señala su concejala de cultura, Sonia Outón.

El santo "baila" con movimientos "estudiados" entre una muchedumbre, que el año pasado alcanzó 35.000 personas, de acuerdo al ayuntamiento.

Cuando el santo llega a la capilla, el pregonero tira el primer caldero y los vecinos empiezan a echar agua desde los balcones, una tradición que comenzó de forma "casual" y por los "propios ciudadanos", ha explicado la concejala.

PUBLICIDAD

Su otro evento importante, el "combate naval" hace en esta edición 170 años de historia, un espectáculo pirotécnico que pone el "broche final" a unas fiestas que el año pasado congregaron a unas 300.000 personas.

En Jumilla, el protagonista no es el agua, si no el vino, sus fiestas de la vendimia, declaradas de interés regional, empiezan el 14 de agosto pero se preparan desde enero.

Según La Federación de Peñas, el acto "más representativo" es la ofrenda de uvas al "Niño de las uvas".

Los vecinos vacían las uvas en un lagar, para mostrar como se hacía antiguamente el vino, de ahí obtienen "el primer mosto de España", con el que Jumilla "brinda" en conjunto.

Durante la semana hay otros eventos en honor a la cultura del vino que pueden llegar a congregar a más de 10.000 visitantes, según informes de turismo y policía.

La mañana del 16 de agosto los vecinos de Llanes despertarán con el sonido de "bombas reales", unos "petardazos" que darán comienzo a su día grande, destacado por el "encuentro de gaiteros".

Más de diez bandas regionales tocarán desde las seis de la tarde y terminarán con el himno de Asturias sobre la playa, justo antes de un espectáculo de fuegos artificiales.

La tradición en estas fiestas con sello de interés turístico nacional, también se vivirá en "la ofrenda de los ramos" al santo, un camino que los llaniscos hace vestidos con trajes de "aldeana y de porruanu".

A la "muestra folclórica" se unen las danzas regionales, además de la "danza peregrina", especial de este festivo.

De acuerdo a la Asociación de San Roque, organizadora de las fiestas, durante este reclamo turístico la población de Llanes pasa "de casi 14.000 personas a lograr picos de 90.000 o 100.000".

Las fiestas con interés de turismo nacional de La Alberca destacan por dos momentos señalados; el primero es la ofrenda a la Virgen de la Asunción, las autoridades, cofradías y danzarines seguidos por el pueblo presentan sus peticiones y entregan, en ocasiones, "paños bordados".

Un recorrido que está marcado por el traje de vistas, "buque insignia" que puede llevar kilos de plata, de acuerdo al alcalde de La Alberca, Miguel Ángel Luengo.

El otro evento imprescindible es La Loa, declarada Bien Inmaterial, se trata de una pieza de teatro litúrgica con siglos de historia en la que "el bien triunfa sobre el mal".

"Desde el ángel al demonio", el pueblo es el que interpreta a los personajes, con la ayuda de una asociación cultural que se encarga de "no desvirtuar" la obra.

Este pueblo de mil habitantes, recibe "turismo cultural" y en estos días de fiesta sus calles pueden llegar a sumar más de 10.000 personas, de acuerdo al alcalde.

Entre agua, vino y cultura, el entorno rural este fin de semana se va de fiesta, en la que vecinos y turistas se mezclarán en un ambiente de música y celebración de la tradición, muy vinculada al territorio y al campo. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Juan Goñi, arquitecto: “Según el INE, el 23% de la población vive en casas con algún tipo de humedad”

El experto advierte que adquirir una vivienda en verano puede ocultar problemas que solo aparecen con las primeras lluvias de otoño, cuando la pintura ya no engaña

Juan Goñi, arquitecto: “Según el INE, el 23% de la población vive en casas con algún tipo de humedad”

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 14 de agosto

Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el metal precioso en el mercado

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 14 de agosto

Escondida en los Picos de Europa, se asienta una comarca sobre la ladera de la montaña con un monasterio de más de 10 siglos

Sus valles aislados preservaron durante siglos casas de piedra y tradiciones centenarias

Escondida en los Picos de Europa, se asienta una comarca sobre la ladera de la montaña con un monasterio de más de 10 siglos

Nigel Farage dice que su victoria sobre el Conde Cara de Basura en unas elecciones parciales sin partidos mayoritarios representa un “respaldo abrumador”

El líder ultraderechista había renunciado a su escaño en medio de una polémica por ingresos y donaciones no declaradas. Ahora, que lo ha recuperado en unos comicios atípicos, la investigación parlamentaria sobre sus finanzas podrá continuar

Nigel Farage dice que su victoria sobre el Conde Cara de Basura en unas elecciones parciales sin partidos mayoritarios representa un “respaldo abrumador”

Almaraz seguirá operativa hasta junio de 2030: el Gobierno retrasa el cierre de la central nuclear

El Ministerio de Transición Ecológica publicó este viernes la orden en el BOE tras el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear a la prórroga solicitada por las empresas propietarias

Almaraz seguirá operativa hasta junio de 2030: el Gobierno retrasa el cierre de la central nuclear
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Nigel Farage dice que su victoria sobre el Conde Cara de Basura en unas elecciones parciales sin partidos mayoritarios representa un “respaldo abrumador”

Nigel Farage dice que su victoria sobre el Conde Cara de Basura en unas elecciones parciales sin partidos mayoritarios representa un “respaldo abrumador”

Marruecos amenaza con suspender el acuerdo de extradición con España, pero Rabat también tiene mucho que perder: este es el coste de cerrar la vía de cooperación judicial

Así funciona una evacuación cuando un incendio forestal amenaza las casas: quién decide, cómo se sale y qué hacer si el fuego bloquea la ruta

Vivas exige a Marlaska el retorno a Marruecos de los 5.000 migrantes que aún están en Ceuta: “Ninguna regularización, ningún asilo, ningún traslado a la Península”

El eclipse deja más de 530 atenciones sanitarias en 16 comunidades, principalmente por problemas oculares y consultas de ciudadanos preocupados

ECONOMÍA

Juan Goñi, arquitecto: “Según el INE, el 23% de la población vive en casas con algún tipo de humedad”

Juan Goñi, arquitecto: “Según el INE, el 23% de la población vive en casas con algún tipo de humedad”

Almaraz seguirá operativa hasta junio de 2030: el Gobierno retrasa el cierre de la central nuclear

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 14 de agosto

El campo europeo se resiste a la importación de grano ucraniano para evitar la caída de precios, mientras Kiev mira a la UE para exportar sus cosechas

El pago de la deuda de las comunidades autónomas amenaza con comerse “recursos de otras políticas públicas”: el gasto en intereses se triplicará antes de 2030

DEPORTES

Los remates de cabeza en el mundo del fútbol, un problema a largo plazo: “Los futbolistas tienen hasta cinco veces más probabilidad de padecer alzhéimer”

Los remates de cabeza en el mundo del fútbol, un problema a largo plazo: “Los futbolistas tienen hasta cinco veces más probabilidad de padecer alzhéimer”

Ferran Torres hace las maletas: principio de acuerdo entre el FC Barcelona y PSG por 50 millones de euros

Un experto en salud deportiva advierte a Carlos Alcaraz: “El US Open reúne todos los factores de riesgo para la salud de los atletas”

El secreto de los zurdos en el deporte: la ventaja que nace en la rareza y que comparten Rafa Nadal, Carolina Marín o Lamine Yamal

Luis Enrique quiere igualar la gesta del Real Madrid de Zidane: “No creo que haya un equipo más motivado que nosotros”