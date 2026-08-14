Vendimia, agua, gaitas y tradición: la España rural está de fiesta este fin de semana

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Madrid, 14 ago (EFE).- El 15 de agosto es festivo en España y en el rural se vive con intensidad con pueblos que prevén duplicar su población por sus fiestas, muchas de ellas vinculadas al campo y a campañas como la vendimia, que se generaliza en España.

Por ejemplo, Vilagarcía de Arousa (Galicia) o Llanes (Asturias) celebrarán San Roque, en Jumilla (Murcia) se vivirá la fiesta de la vendimia y en La Alberca (Salamanca), La Loa, un teatro con riqueza historia; todas estas celebraciones comparten contar con algún sello de interés turístico, un reclamo para su promoción.

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En Pontevedra, Vilagarcía de Arousa celebrará San Roque, su identidad la marca la Fiesta del Agua, una "procesión atípica", según señala su concejala de cultura, Sonia Outón.

El santo "baila" con movimientos "estudiados" entre una muchedumbre, que el año pasado alcanzó 35.000 personas, de acuerdo al ayuntamiento.

Cuando el santo llega a la capilla, el pregonero tira el primer caldero y los vecinos empiezan a echar agua desde los balcones, una tradición que comenzó de forma "casual" y por los "propios ciudadanos", ha explicado la concejala.

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Su otro evento importante, el "combate naval" hace en esta edición 170 años de historia, un espectáculo pirotécnico que pone el "broche final" a unas fiestas que el año pasado congregaron a unas 300.000 personas.

En Jumilla, el protagonista no es el agua, si no el vino, sus fiestas de la vendimia, declaradas de interés regional, empiezan el 14 de agosto pero se preparan desde enero.

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Según La Federación de Peñas, el acto "más representativo" es la ofrenda de uvas al "Niño de las uvas".

Los vecinos vacían las uvas en un lagar, para mostrar como se hacía antiguamente el vino, de ahí obtienen "el primer mosto de España", con el que Jumilla "brinda" en conjunto.

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Durante la semana hay otros eventos en honor a la cultura del vino que pueden llegar a congregar a más de 10.000 visitantes, según informes de turismo y policía.

La mañana del 16 de agosto los vecinos de Llanes despertarán con el sonido de "bombas reales", unos "petardazos" que darán comienzo a su día grande, destacado por el "encuentro de gaiteros".

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Más de diez bandas regionales tocarán desde las seis de la tarde y terminarán con el himno de Asturias sobre la playa, justo antes de un espectáculo de fuegos artificiales.

La tradición en estas fiestas con sello de interés turístico nacional, también se vivirá en "la ofrenda de los ramos" al santo, un camino que los llaniscos hace vestidos con trajes de "aldeana y de porruanu".

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A la "muestra folclórica" se unen las danzas regionales, además de la "danza peregrina", especial de este festivo.

De acuerdo a la Asociación de San Roque, organizadora de las fiestas, durante este reclamo turístico la población de Llanes pasa "de casi 14.000 personas a lograr picos de 90.000 o 100.000".

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Las fiestas con interés de turismo nacional de La Alberca destacan por dos momentos señalados; el primero es la ofrenda a la Virgen de la Asunción, las autoridades, cofradías y danzarines seguidos por el pueblo presentan sus peticiones y entregan, en ocasiones, "paños bordados".

Un recorrido que está marcado por el traje de vistas, "buque insignia" que puede llevar kilos de plata, de acuerdo al alcalde de La Alberca, Miguel Ángel Luengo.

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El otro evento imprescindible es La Loa, declarada Bien Inmaterial, se trata de una pieza de teatro litúrgica con siglos de historia en la que "el bien triunfa sobre el mal".

"Desde el ángel al demonio", el pueblo es el que interpreta a los personajes, con la ayuda de una asociación cultural que se encarga de "no desvirtuar" la obra.

Este pueblo de mil habitantes, recibe "turismo cultural" y en estos días de fiesta sus calles pueden llegar a sumar más de 10.000 personas, de acuerdo al alcalde.

Entre agua, vino y cultura, el entorno rural este fin de semana se va de fiesta, en la que vecinos y turistas se mezclarán en un ambiente de música y celebración de la tradición, muy vinculada al territorio y al campo. EFE