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Un operativo inédito en Aragón de casi 600 efectivos lucha contra el incendio de Riglos

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Zaragoza, 14 ago (EFE).- Un operativo sin precedentes en la historia de Aragón continúa luchando contra el incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca), que afecta unas 12.000 hectáreas, tras una jornada crucial en la que han participado más de casi 600 efectivos de diferentes administraciones y 38 medios aéreos.

La prioridad continúa siendo la protección del entorno de los monasterios de San Juan de la Peña, además de los municipios más cercanos al incendio, como se ha puesto de manifiesto en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi).

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En estos momentos, los principales focos de preocupación del operativo se concentran en el flanco derecho, tanto en su cabeza como en su cola, y en el flanco izquierdo, ha informado el Gobierno de Aragón.

Durante la jornada, el flanco derecho ha avanzado en dirección a Puente la Reina de Jaca, localidad que, en principio, no corre peligro en estos momentos.

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La cola de este mismo flanco ha registrado una proyección hacia el entorno del monasterio nuevo, favorecida por un viento de componente este vinculado a las tormentas registradas en la zona, lo que ha provocado la entrada del fuego en la pradera.

El incendio ha llegado a rodear el cenobio sin alcanzar el edificio, mientras que el monasterio viejo ha permanecido protegido.

Además, a media tarde, un cambio en la dirección del viento ha provocado la reactivación de la cola del flanco derecho, que la pasada noche obligó a evacuar varios municipios.

Las evacuaciones que se han realizado durante la jornada elevan a 1.021 las personas afectadas por los desalojos de 18 núcleos.

En estos momentos están evacuados Villalangua (30 personas), Salinas de Jaca (30), Ena (40), Centenero (40), Santa María de la Peña (18), Triste (56), La Peña Estación (66), Yeste (6), Bailo (150), Larués (111), Arbués (13), Alastuey (26), Botaya (37), Osia (12), Camping Pirineos (100), Santa Cruz de la Serós (74), Binacua (46), Atarés (83) y Anzánigo, población y campamento (83).

Continúan cortadas la A-132 entre Murillo de Gállego y Puente la Reina de Jaca, la A-1205 desde Santa María de la Peña, la N-240 entre Santa Cilia de Jaca y Puente la Reina de Jaca, la A-1603, la pista asfaltada que conecta la N-240 con Alastuey y la HUV-3001 desde Rasal hasta el cruce con la A-1205.

Asimismo, se ha suspendido la circulación ferroviaria por vía convencional entre Sabiñánigo y Ayerbe hasta nuevo aviso. EFE

(foto) (vídeo)

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