Un estudio asocia el consumo de hidratos de carbono de calidad con una menor mortalidad

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Tarragona, 14 ago (EFE).- Las personas que consumen hidratos de carbono de mayor calidad presentan un menor riesgo de mortalidad, especialmente por cáncer, según un estudio internacional de la Universitat Rovira i Virgili (URV), el Institut de Recerca Biomèdica Catalunya Sud (IRB-CatSud) y el Centro de Investigación Biomédica en Red de la Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBEROBN).

La investigación, publicada en la revista ‘Food & Function’, destaca la importancia de priorizar alimentos ricos en fibra, como las frutas, las verduras, las legumbres, los frutos secos y los cereales integrales, frente a los productos elaborados con harinas refinadas o las bebidas azucaradas.

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El equipo investigador trabajó con datos de 7.210 participantes del proyecto PREDIMED, uno de los ensayos clínicos más importantes sobre dieta mediterránea y salud cardiovascular. Todas las personas (hombres de entre 55 y 80 años y mujeres de entre 60 y 80 años) presentaban un alto riesgo cardiovascular y fueron seguidos durante un periodo medio de seis años.

Los resultados revelan que las personas de la muestra que siguieron una peor dieta, en lo que respecta a la calidad de los hidratos de carbono que consumían, presentaron un 28 % más de riesgo de morir por cualquier causa y un 48 % más de riesgo de morir por cáncer que aquellas con un consumo de hidratos de carbono de mejor calidad.

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"Tradicionalmente se ha prestado mucha atención a la cantidad de hidratos de carbono de la dieta, pero nuestros resultados indican que su calidad puede ser aún más relevante para preservar la salud y aumentar la esperanza de vida", subraya el catedrático distinguido de Nutrición de la URV y coautor del estudio Jordi Salas-Salvadó.

Según la investigación, los beneficios se explican principalmente por un mayor consumo de fibra y de cereales integrales. Las personas con menor ingesta de fibra presentaban un 51 % más de riesgo de morir por cualquier causa y un 72 % más de riesgo de morir por cáncer. También había más riesgo entre los participantes que consumían menos cereales integrales; mientras que el índice glucémico, analizado de forma aislada, no mostró una relación significativa con la mortalidad.

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Los autores sostienen que estos beneficios podrían explicarse porque los alimentos vegetales ricos en fibra también aportan vitaminas, minerales y otros compuestos bioactivos que contribuyen a mejorar la salud metabólica y a reducir el riesgo de enfermedades crónicas. EFE

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