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Transición Ecológica investiga las posibles marcas de disparos vistas en orca de Gibraltar

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Madrid, 14 ago (EFE).- El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha puesto en marcha una investigación a raíz del avistamiento esta semana en aguas de Gibraltar del ejemplar de orca ibérica conocido como Toñi con posibles marcas de impacto de perdigones.

Así lo ha anunciado hoy esa cartera en un comunicado tras haber tenido conocimiento de la situación el pasado día 11 a través de la organización conservacionista WeWhale, que opera en esa zona con autorización del ministerio.

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Las conservacionistas han documentado lesiones en la aleta dorsal de Toñi, la más longeva de la población de orcas del Estrecho de Gibraltar y del golfo de Cádiz, que son compatibles con impactos de disparos de una escopeta de perdigones.

El pasado miércoles el Mitco abrió "actuaciones previas de investigación para, en su caso, incoar un expediente sancionador si finalmente se logran determinar los hechos y los posibles autores del daño".

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Desde la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio, encargada de la gestión y conservación de las especies marinas protegidas, se está investigando lo ocurrido, confirma la cartera.

Tanto WeWhale como el grupo Iberian Orca Guardians han determinado que las heridas del ejemplar han aparecido en las últimas semanas, ya que no se apreciaban en otras fotografías anteriores.

Las organizaciones sostienen que el aspecto, el número y la distribución de esas lesiones en la aleta dorsal y el lomo de Toñi apuntan a que podrían haber sido provocadas por un disparo de escopeta.

Lamentan que si alguien le ha disparado de manera deliberada, no solo se trataría de un "acto de extrema crueldad contra un animal", sino que también supone un ataque contra uno de los últimos ejemplares que quedan de esta población en "peligro crítico de extinción".

La población de orcas del Estrecho de Gibraltar y del golfo de Cádiz se encuentra catalogada como vulnerable en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, por lo que cualquier actuación realizada contra esta especie conlleva una sanción grave o muy grave.

El Ministerio recuerda que la legislación establece medidas de protección de los cetáceos "para contribuir a garantizar la supervivencia y su estado de conservación favorable". Entre ellas figura la prohibición de acercarse con una embarcación a menos de 500 metros de esas especies o el contacto físico de embarcaciones o personas con el cetáceo o grupo de cetáceos.

Está vetado igualmente alimentar a los animales, tirar alimentos, bebidas, basuras o cualquier otro tipo de objeto o sustancia sólida o líquida que sea perjudicial para los cetáceos, así como impedir su movimiento libre; interceptar su trayectoria, cortar su paso o atravesar un grupo de cetáceos, en cualquier momento y dirección. EFE

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