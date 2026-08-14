Temas del día de EFE España del sábado 15 de agosto de 2026

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Ceuta - Las autoridades españolas y las marroquíes han reforzado ambos lados de la frontera el despliegue de fuerzas de seguridad ante el llamamiento a través de redes sociales para una nueva entrada masiva de migrantes este sábado en Ceuta, mientras en la ciudad autónoma permanecen al menos cinco mil personas que entraron de forma irregular los días 30 y 31 de julio.

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(TYexto) (Foto) (Vídeo)

INCENDIOS FORESTALES

Madrid - Los equipos de extinción tratan de contener el incendio de Niebla (Huelva), que aún crece por la zona este, ya en la provincia de Sevilla, tras afectar a unas 38.000 hectáreas, mientras continúan los desalojos motivados por el fuego en las Peñas de Riglos (Huesca).

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Madrid - Los ciudadanos y autoridades de Castilla y León, Galicia y Extremadura viven con inquietud estas fechas porque, justo hace un año, las tres comunidades vivieron una ola de incendios de gran magnitud que en pocos días arrasaron miles de hectáreas.

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TIEMPO TORMENTAS

Madrid - El fin de semana empieza con un cambio de tiempo radical, ya que la entrada de una dana producirá un descenso de las temperaturas y un aumento de la inestabilidad atmosférica, con chubascos y tormentas en amplias zonas del norte, centro y este del territorio, que podrán ser localmente muy fuertes, con granizo y vientos intensos.

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ESPAÑA AFGANISTÁN

Madrid - Cinco años después de la llegada de los talibanes al poder en Afganistán, muchas mujeres que huyeron del país tras ver cercenados sus derechos más básicos piden desde Pakistán o Irán ser trasladadas y protegidas en España, mientras Exteriores rechaza su solicitud y cuestiona que realmente estén en peligro. Laura López

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UE GIBRALTAR

Algeciras (Cádiz) - El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, y las autoridades locales y agentes sociales y económicos de La Línea de la Concepción (Cádiz) y el Campo de Gibraltar hacen un balance positivo del primer mes de aplicación del Tratado sobre el Peñón que supuso la desaparición de los controles fronterizos.

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PARTIDOS JUNTS (Claves)

Barcelona - Junts per Catalunya afrontará a partir de septiembre unos meses claves para su futuro, muy condicionado por el posible retorno de su líder, Carles Puigdemont, que decantará en un sentido u otro las decisiones a tomar de cara al próximo ciclo electoral. Roger Mateos.

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(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023284476)

TRENES RODALIES

Barcelona - Adif y Renfe tienen en marcha actuaciones de construcción, remodelación o mejora en estaciones de Rodalies de Cataluña, con proyectos que incluyen nuevas terminales, modernización de edificios existentes, accesibilidad, integración urbana y renovación de vestíbulos.

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(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023322356)

UNIVERSIDADES SHANGHÁI

Madrid - El Academic Ranking of World Universities (ARWU), más conocido como la clasificación de Shanghái, publica la lista de las mil mejores universidades del mundo, donde el año pasado había un total de 36 centros españoles.

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8022065104; 8023570200)

CONSUMO VERANO

Madrid - La capacidad de los fabricantes de platos preparados para poner en el mercado recetas frescas, ligeras y rápidas son algunas de las claves que explican el éxito de estos alimentos en verano, una época en la que su volumen de ventas en los hogares sube hasta un 5 % respecto a los meses previos

(Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8005310925)

LORCA CINE (Entrevista)

Madrid - Hace más de una década, Javier Calvo y Javier Ambrossi asistieron a una función de 'La piedra oscura', de Alberto Conejero, y la imaginaron en cine. El resultado es 'La bola negra', donde "han asumido el riesgo" de "darle a la película un aliento poético", explica a EFE el dramaturgo, que también participa en el guion, cuando se cumplen 90 años del fusilamiento del poeta. Marina Estévez

(Texto) (Foto)

MÚSICA JAZZ (Entrevista)

Logroño - El trompetista y compositor de jazz Chris Kase atribuye a “la falta de cultura” que haya personas que se dejen “engañar” por “el timo”, tanto para los músicos como para el público, que es la música hecha con inteligencia artificial, ha afirmado en una entrevista con EFE dentro del Festival Munijazz 2026. Sergio Jiménez Foronda

(Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8009538322)

AGENDA INFORMATIVA

ECONOMÍA

00:00h.- Oiartzun (Gipuzkoa).- HUELGA GASOLINERAS.- Concentración convocada por ELA y LAB con motivo de la huelga que llevan a cabo los trabajadores de las 16 gasolineras de Moeve en Gipuzkoa del 14 al 16 de agosto. Área de servicio de la AP-8 en Oiartzun.

SOCIEDAD

06:01h.- Madrid.- UNIVERSIDADES SHANGHÁI.- El Academic Ranking of World Universities (ARWU), la lita de las mil mejores universidades del mundo, se da a conocer esta madrugada. (Texto)

11:00h.- Toledo.- CATEDRAL TOLEDO.- Misa y procesión de la Virgen del Sagrario por el interior de la Catedral, tras lo cual la imagen sale por la Puerta Llana y ante la Puerta de los Reyes se proclama la bula del papa León XIV que convoca el primer Año Santo de la historia del templo primado, con la asistencia, entre otros, de la ministra de Educación, Milagros Tolón. Catedral.

12:00h.- Madrid.- FIESTAS MADRID.- Acto de ofrenda floral y misa en honor a la Virgen de la Paloma (13:00) a la que asisten el alcalde José Luis Martínez Almeida y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso entre otros representantes políticos. C/ de La Paloma, 21.

12:00h.- Bilbao.- VIRGEN BEGOÑA.- Decenas de miles de personas peregrinan hasta la Basílica de Begoña, en una de las tradiciones religiosas más emblemáticas de Bizkaia. Basílica de Begoña. (Texto)

12:30h.- San Sebastián.- PREVENCIÓN SUICIDIO.- El bombero del Ayuntamiento de Madrid Jaime Domínguez llega a Euskadi dentro de su reto de correr 3.953 kilómetros, uno por cada persona que murió por suicidio durante 2024, y es recibido por una representación del gobierno municipal donostiarra. Parque bomberos Garbera.

15:20h.- Puerto del Rosario (Fuerteventura).- DÍA JUVENTUD.- Lectura de manifiesto por el Día Internacional de la Juventud, en el marco de las actividades que el Cabildo organiza para conmemorar esta efeméride, con música, deporte y actividades para todos los públicos en Cotillo. Muelle Chico de Cotillo.

18:30h.- Niebla (Huelva).- INCENDIOS FORESTALES.- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, visita el puesto de mando avanzado del incendio de Niebla. (Huelva) (Texto) (Foto)

19:00h.- Logroño.- DÍA ANIMALES.- Encendido de velas simbólico por cada animal abandonado con lectura de un manifiesto y minuto de silencio, bajo el lema 'Cada luz es una vida', con motivo del Día Internacional del Animal sin Hogar, organizado por la Asociación Protectora de Animales de La Rioja. Plaza Mercado. (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00h.- Madrid.- AFGANISTÁN ANIVERSARIO.- 'Afganistán no está sola' es el lema de la manifestación que discurrirá este sábado por las calles de Madrid, Bilbao y Barcelona en demanda de la libertad, igualdad y derechos de las mujeres y niñas afganas en el quinto aniversario de la llegada de los talibanes al poder. Puerta del Sol.

CULTURA Y TENDENCIAS

Cullera (Valencia).- FESTIVALES MEDUSA.- Segunda jornada del festival de música 'techno' Medusa de Cullera, con actuaciones y sesiones a cargo, entre otros artistas y DJ, de Steve Aoki, DJ Nano, Alok, James Hype, Aaoron Sevilla y Claudia León. Playa de Cullera.

Gandia (Valencia).- FESTIVALES MEDITERRÁNEA.- Tercera y última jornada del festival Mediterránea de Gandia, con grupos y artistas que pondrán el broche final como La MODA, Siloé, Niña Polaca, Karavana y Nuevos Vicios. Parque Ausiàs March.

09:00h.- Tafalla (Navarra).- ENCIERRO TAFALLA.- Encierro de toros por las fiestas de Tafalla.

10:30h.- San Sebastián.- QUINCENA MUSICAL.- La Quincena Musical de San Sebastián presenta el drama 'West Side Story', obra de Leonard Bernstein que ofrecerá en el Kursaal en versión concierto. Sede Euskadiko Orkestra (Miramón, 124).

18:00h.- San Sebastián.- TOROS SAN SEBASTIÁN.- Tercera y última corrida de toros de la Semana Grande donostiarra protagonizada por el francés Sebastián Castella, Alejandro Talavante y el peruano Andrés Roca Rey, Illunbe. (Texto) (Foto)

18:30h.- Gijón (Asturias).- TOROS GIJÓN.- Feria taurina de Begoña. Toros de Núñez del Cuvillo para Morante de la Puebla, José María Manzanares y Pablo Aguado. Plaza de toros de El Biblio. (Texto) (Foto)

20:30h.- Tías (Lanzarote).- LANZAROTE LITERATURA.- La hermana de la escritora Begoña Caamaño (1964-2014), Bea Caamaño, y la directora de la Casa Museo José Saramago, María del Río, presentan los libros 'Morgana en Esmelle' y 'Circe o el placer del azul' de la autora, homenajeada este 2026 en el Día das Letras Galegas. Casa Museo José Saramago (Biblioteca).

23:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- MÚSICA CONCIERTO.- El Big Bang Vintage Festival celebra el 49º aniversario de la muerte de Elvis Presley con los tinerfeños Aaron White & The Pelvis Band y el espectáculo tributo 'Elvis Back to Building'. Canarias en Vivo (Calle Matagalpa nº 6).

22:30h.- El Rosario (Tenerife).- FREESTYLE ZOMBIES.- El pentacampeón del mundo, Maikel Melero, participa en el Freestyle Zombies de La Esperanza. Campo de fútbol 'Maximino Bacallado'.

22:00h.- Calvià (Baleares).- MÚSICA CONCIERTO.- Concierto de la banda irlandesa The Corrs en la gira de tributo por los 20 años del disco 'Talk On Corners'. Es Jardi. (Foto)

EFE

ess/jlp

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