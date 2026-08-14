Sindicato de Enfermería acusa a Sanidad de falsear la situación en Ceuta

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Madrid, 14 ago (EFE).- El sindicato de Enfermería Satse ha acusado este viernes al Ministerio de Sanidad de difundir diariamente datos e imágenes de la situación en el Hospital Universitario de Ceuta que "no dan cuenta de la realidad" que están sufriendo sus profesionales, que la tildan de "tercermundista".

En un comunicado, Satse asegura tener "todos los datos reales" desde que se desató la crisis migratoria y que distan mucho de los que cada día proporciona el Instituto de Gestión Sanitaria (Ingesa): ayer, por ejemplo, las urgencias no atendieron a 108 inmigrantes, sino 286, y el día anterior, a 310.

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Datos, por tanto, que "no se corresponden con la realidad" de la compleja situación en Ceuta", por lo que Satse considera "especialmente grave" que, en este contexto de tanta sensibilidad y preocupación, "se hagan estas publicaciones de venta institucional".

La ciudad autónoma acusa ahora, además de la falta de personal, un aumento de la actividad asistencial por la crisis migratoria y por la propia reestructuración del centro, que "ha habilitado en precario una nueva área en las urgencias para las zonas de aislamiento" porque hay patologías que deben ser atendidas allí.

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A la "complicada situación" que está dificultando la atención a la ciudadanía, se suma la falta de mantenimiento de los sistemas de climatización por la política de recorte presupuestaria, que ha llevado en los últimos días a que pacientes y trabajadores asuman unas condiciones "tercermundistas", con temperaturas en determinadas zonas del hospital que han alcanzado los 32 grados.

Por todo ello, Satse, que prepara una denuncia ante la inspección de trabajo, ha exigido "medidas inmediatas" para solucionar el problema, ya que se está indicando a los trabajadores que hasta noviembre no se va a resolver, "lo que está generando nerviosismo entre la plantilla".

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A lo largo del día presentará además un escrito a la gerencia, a la dirección territorial del Ingesa en Ceuta y al servicio de prevención para solicitar valoración integral de riesgos del servicio de urgencias.

"La sanidad de Ceuta necesita soluciones estables y definitivas, no parches", subraya el sindicato antes de emplazar a encontrar "una respuesta coordinada, inmediata y proporcional a las necesidades existentes y que sea aplicada con carácter urgente". EFE

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