San Mamés superó los 1,6 millones de asistentes en la temporada 2025-2026

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Bilbao, 14 ago (EFE).- El estadio de San Mamés superó en la temporada 2025-2026 los 1,6 millones de asistentes, de los cuales casi 1,2 acudieron a partidos del Athletic Club y el resto para visitar el museo y el estadio y acudir también a "eventos corporativos, institucionales, culturales y de entretenimiento".

Los datos aportados por la entidad rojiblanca en un informe publicado en sus canales oficiales detallan que, en el plano futbolístico, 'La Catedral' fue escenario de 27 encuentros oficiales de los primeros equipos del Athletic que citaron a un total de 1.192.873 espectadores.

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El masculino jugó 24 partidos de LaLiga, Copa del Rey y Liga de Campeones, con una asistencia acumulada de 1.163.332 personas, mientras que el femenino congregó a 29.541 aficionados en los tres encuentros disputados en el estadio.

Al margen del fútbol, San Mamés acogió 151 eventos entre los que destacaron "las finales europeas de rugby, el concierto de ZETAK, el torneo internacional de fútbol base AC Cup, el acto de graduación de Euskal Herriko Unibertsitatea, la llegada de Korrika o el evento oficial de la NFL".

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Unas actividades que citaron a 261.845 personas y que confirmaron, destaca el Athletic, "la creciente versatilidad del estadio como escenario de referencia para la celebración de grandes acontecimientos".

El museo y el circuito turístico por el estadio acapararon el resto de visitantes en una campaña en la que la actividad empresarial también "mantuvo un elevado nivel de ocupación en los espacios VIP y salas polivalentes del estadio".

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Dichos números, señala la entidad, "refuerzan la condición de estadio multifuncional" de San Mamés y lo consolidan "como uno de los grandes motores de actividad deportiva, cultural, empresarial y turística de Bilbao, Bizkaia y Euskal Herria". EFE

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