Sadiq se recupera de su lesión y estará disponible ante el Celta

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Paterna (Valencia), 14 ago (EFE).- El delantero nigeriano Sadiq Umar se ha recuperado de la lesión muscular que sufrió en el amistoso ante el Castellón y desde el club afirman que estará disponible para el debut liguero ante el Celta de Vigo, previsto para el sábado 22 de agosto en Mestalla.

Sadiq, que se perdió la concentración en Inglaterra y cinco partidos amistosos, se ejercitó con normalidad junto al resto de sus compañeros este viernes tras la victoria ante el Hércules (2-0) que este jueves puso el punto final a los partidos preparatorios del conjunto valencianista.

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Por su parte, Luis Rioja continúa trabajando al margen del grupo con los readaptadores y fisioterapeutas del club y no está previsto que llegue a tiempo para la primera jornada por su lesión de la musculatura de su cuádriceps derecho sufrida contra el Stoke City. Es más, su presencia en la segunda jornada también está en duda.

Mientras, los lesionados de larga duración Dimitri Foulquier, Diego López y José Copete siguen con sus respectivos procesos de recuperación.

El equipo dirigido por Carlos Corberán disfrutará de un fin de semana de descanso y regresará al trabajo el próximo lunes para comenzar a preparar el estreno en LaLiga. EFE

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