Sábado, 15 de agosto de 2026

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FÚTBOL LALIGA EA SPORTS

Vitoria/Sevilla. Con varios partidos aplazados por el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, la temporada 2026-2027 de LaLiga EA Sports echa a andar este sábado con dos encuentros de la primera jornada: el que disputan el Alavés y el Getafe en Mendizorroza (19.30) y el Sevilla-Rayo Vallecano, que comenzará a las 21.30 en la capital andaluza.

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. Además, previas de los partidos del domingo: Racing-Villarreal y Espanyol-Levante.

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BALONCESTO SELECCIÓN (F)

Redacción deportes. La selección española de baloncesto inicia este sábado, con la disputa del primer partido amistoso contra la de Alemania en Luisburgo (Alemania), su camino de preparación hacia el Mundial de Berlín, que se disputa del 4 al 13 de septiembre y en el que el equipo de Miguel Méndez debutará precisamente ante las anfitrionas.

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ATLETISMO EUROPEOS

Redacción Deportes. María Pérez, doble campeona olímpica y mundial, lidera al grupo de marchadores que buscan las medallas en las pruebas de maratón y medio maratón en la penúltima jornada de los Europeos de atletismo de Birmingham (Reino Unido), en los que además se disputarán las finales masculinas de jabalina, triple salto, 1.500 y 10.000 metros y femeninas de altura y 400 metros, así como los relevos del 4x100, en los que España tendrá representación con el equipo femenino.

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NATACIÓN EUROPEOS

Redacción deportes. Los Campeonatos de Europa de natación en línea, que se disputan en París, cumplen esta sábado la sexta jornada en la piscina de Saint-Denis con las finales masculinas de 200 mariposa (con Arbidel Gonzalez), 50 braza, 1.500 libre, las femeninas de 50 libre, 200 estilos (con Alba Vázquez) y 100 espalda (con Irene Ciércoles) y mixta de relevos 4x200 libre.

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GIMNASIA RÍTMICA MUNDIALES

Redacción deportes. Los conjuntos de rítmica se juegan las tres primeras plazas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 en la final del concurso completo de los Mundiales en Fráncfort (Alemania), se conocerán este sábado, cuando se disputa además la clasificación por aparatos, también de conjuntos.

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GIMNASIA ARTÍSTICA EUROPEOS

Redacción deportes. Las gimnastas clasificadas para las finales de aparatos de los Europeos de gimnasia artística que se disputan en Zagreb compiten en las finales de aparatos, con la mirada puestas en la vuelta de la rusa Melnikova y con presencia de dos españolas: la debutante de 17 años Aitana Pacheco en barra de equilibrios y la veterana Alba Petisco en suelo, donde buscará revalidar el bronce conseguido el año pasado.

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TENIS CINCINNATI

Redacción deportes. El alemán Alexander Zverev, número 3 del mundo y primer cabeza de serie, debuta este sábado en el Masters 1.000 de Cincinnati y lo hace directamente en segunda ronda (1/32 de final) contra el británico Cameron Norrie, en una jornada en la que el español Rafa Jódar, duodécimo favorito, arranca ante el canadiense Denis Shapovalov.

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AGENDA INFORMATIVA

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ATLETISMO

- Campeonatos de Europa de atletismo en Birmingham (Reino Unido) (hasta 16). (FOTO)

. Marcha medio maratón y maratón (08.30) masculino y femenino, y finales masculinas de jabalina (21.01), triple salto (21.17), 10.000 (21.25), 1.500 (22.07) y relevos 4x100 (22.33) y femeninas de altura (21.07), 400 (21.10) y relevos 4x100 (22.48).

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AUTOMOVILISMO

- Mundial de Fórmula E. ePrix de Londres-1 (16.05-17.00).

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BALONCESTO

- Primer partido de la gira de la selección femenina de baloncesto preparatoria para el Mundial de Alemania: Alemania-España, en Luisburgo (Alemania) (19:00).

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CICLISMO

- Volta a Portugal (hasta 16). 9ª etapa: Paredes-Mondim de Basto (Senhora da Graça), de 142,6 km.

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FÚTBOL

- LaLiga EA Sports. 1ª jornada (FOTO): Alavés-Getafe (19.30) y Sevilla-Rayo Vallecano (21.30).

. Previas de los partidos Racing-Villarreal y Espanyol-Levante.

- LaLiga Hypermotion. 1ª jornada: Andorra-Ceuta (17.00), Cádiz-Celta Fortuna y Oviedo-Granada (19.00) y Mallorca-Valladolid (21.30).

. Previas de los partidos Eibar-Tenerife, Burgos-Córdoba, Girona-Leganés y Las Palmas-Albacete.

- Previa de la Supercopa de Inglaterra, que el domingo juegan el Arsenal y el Manchester City.

- Seguimiento del mercado de fichajes a pocas horas de que empiece LaLiga EA Sports.

- Amistosos: Chelsea-Real Sociedad (15.00), Bayern Múnich-RB Leipzig (15.30), Borussia Monchengladbach-Aston Villa (15.30), Manchester United-Milan (16.45), Fulhamm-Stuttgart (17.00), Borussia Dortmund-Roma (17.30), Inter-Betis (19.30, en Bari).

- Portugal. 2ª jornada: Rio Ave-Oporto (21.30).

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FÚTBOL AMERICANO

- Mundial de 'flag football' o fútbol bandera, en Düsseldorf (Alemania) (hasta 16).

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GIMNASIA ARTÍSTICA

- Campeonatos de Europa femeninos, en Zagreb (hasta 16). Finales por aparatos senior (14.00-18.20).

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GIMNASIA RÍTMICA

- Mundiales de gimnasia rítmica en Fráncfort (Alemania) (hasta 16).

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NATACIÓN

- Campeonatos de Europa de deportes acuáticos, en París (hasta 16). Finales masculinas de 200 mariposa, 50 braza y 1.500 libre y femeninas de 50 libre, 200 estilos y 100 espalda y relevos mixtos 4x200 libre.

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TENIS

- Torneo ATP Masters 1.000 y WTA 1.000 de Cincinnati (Estados Unidos) (hasta 23).

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VOLEY PLAYA

- Europeos de voley playa, en Stare Jablonki (Polonia) (hasta 16).

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dep/EFE

Redacción EFE Deportes

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