Padilla, Rego, Rincón y Gerenabarrena tendrán dorsal del primer equipo

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Bilbao, 14 ago (EFE).- El Athletic Club confirmó que el Álex Padilla, Alejandro Rego, Hugo Rincón y Beñat Gerenabarrena tendrán dorsal del primer equipo en la temporada 2026-27, que arrancará oficialmente para el equipo rojiblanco el próximo día 22 con la visita a San Mamés del Sevilla.

Padilla y Rego ya pertenecieron la pasada campaña al primer equipo, aunque con ficha del filial luciendo los dorsales 27 y 30, mientras que Rincón y Gerenabarrena han regresado a Bilbao tras jugar como cedidos la pasada temporada en el Girona y el Castellón, respectivamente.

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Asimismo, el club bilbaíno reveló que el centrocampista Peio Canales, "que aún es sub 23", será también futbolista de la primera plantilla aunque tendrá dorsal del Bilbao Athletic. EFE

ibn/apa