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Osasuna traspasa a Iker Benito al Querétaro por 600.000 dólares

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Pamplona, 14 ago (EFE).- El exjugador de Osasuna Iker Benito se marcha al Querétaro mexicano después de que el cuadro pamplonés haya acordado el traspaso del 50 % de sus derechos por 600.000 dólares.

El Club Atlético Osasuna y el Querétaro Fútbol Club han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Iker Benito, por el que la entidad navarra percibirá 600.000 dólares por el 50% de los derechos del futbolista, informa el club.

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El conjunto mexicano tendrá además la opción de adquirir un 30 % adicional hasta el 31 de agosto de 2027.

Osasuna se reserva, asimismo, un derecho de tanteo ante un eventual futuro traspaso del futbolista a otro equipo, de modo que la entidad rojilla mantendrá capacidad de intervención sobre el futuro del jugador.

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Iker Benito Sánchez, nacido el 10 de agosto de 2002 en Miranda de Ebro, llegó a la estructura de Tajonar en 2018. El futbolista pasó por el Juvenil Liga Nacional, División de Honor y Osasuna Promesas antes de debutar con el primer equipo durante la temporada 2021/2022.

El extremo pone fin a su etapa como jugador de Osasuna después de haber disputado 19 encuentros con el primer equipo y haber marcado dos goles con la camiseta rojilla.

El Club Atlético Osasuna ha agradecido en el comunicado la “profesionalidad y su comportamiento durante las temporadas" en las que ha pertenecido a la entidad y le desea la mayor de las suertes en su nuevo reto profesional. EFE

Le/sab

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