N'Guessan: "Jugar contra el Füchse Berlín o el PSG es importante para saber dónde estamos"

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Barcelona, 14 ago (EFE).- El nuevo capitán del Barça, el lateral Timothey N'Guessan, valoró que el torneo amistoso que el cuadro catalán disputará este fin de semana en Nordhorn (Alemania), con la presencia de rivales de primer orden europeo como el PSG y el Füchse Berlín, es "importante" para conocer el nivel actual del equipo.

"Es importante volver a jugar de verdad, competir y jugar contra equipos como el Füchse Berlín o el PSG, para saber dónde estamos ahora", opinó este viernes el jugador francés en declaraciones a los medios de comunicación del club.

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El Barça se medirá este sábado a las 16.30 horas al anfitrión del torneo, el Nordhorn-Lingen germano, mientras que el PSG se verá las caras con el Füchse Berlín. Los vencedores jugarán la final el domingo a las 16.30 horas, después del partido por el tercer puesto, que arrancará a las 14.00 horas.

El entrenador Carlos Ortega se llevará a 19 jugadores a Alemania, en una convocatoria compuesta por el primer equipo al completo a excepción del extremo Adrián Sola, liberado tras disputar el Europeo sub-18, y los extremos del filial Manuel Ortega y Marc Navarro.

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Tras regresar a los entrenamientos el 10 de agosto y completar una estadía de pretemporada en Andorra, N'Guessan valoró que el equipo está "bien" después de haber "trabajado muy bien" en el Principado, aunque no ha escondido sus ganas de empezar a jugar.

"En Andorra hemos corrido y sufrido un poco, pero me alegro de volver a jugar al balonmano y de estar con el equipo. Vamos a preparar la temporada, a rodar un poco las jugadas. Sé que los otros equipos han empezado antes, pero no pasa nada. Nosotros vamos a lo nuestro. Tenemos que volver a jugar bien", comentó.

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Sobre la adaptación de los nuevos fichajes, Sergey Hernández, Janus Smárason y Oriol San Felipe, el capitán del Barça explicó que se les ve "muy bien dentro del grupo" y "con muchas ganas", y auguró que "van a dar mucho este año" al equipo.

Tras el torneo amistoso de este fin de semana, el Barça jugará el 19 de agosto contra el Toyoda Gosei japonés en un duelo a puerta cerrada en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

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Posteriormente, disputará la Supercopa de Cataluña el 21 y 24 de agosto, competirá en la Supercopa Ibérica el primer fin de semana de septiembre, y a la semana siguiente debutará en la Liga de Campeones -el día 9, en casa contra el Aarhus danés-, y en la Liga Asobal -el fin de semana, en la pista del Logroño-. EFE