Muere un hombre en una reyerta en una vivienda de Santa Lucía de Gordón (León)

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León, 14 ago (EFE).- Un hombre ha muerto este jueves por la noche como consecuencia de una reyerta registrada en una vivienda de la localidad de Santa Lucía de Gordón, perteneciente al municipio leonés de La Pola de Gordón, según han informado a EFE fuentes del servicio de emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

La sala de operaciones del 1-1-2 recibió una llamada a las 21:32 horas del jueves en la que una persona informaba de haber escuchado disparos en el interior de una vivienda situada en la calle Reino de León de esta localidad del norte de la provincia, sin que pudiera aportar más información sobre lo ocurrido.

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Tras recibir el aviso, el centro de emergencias movilizó a la Guardia Civil de León y dio aviso preventivo a Emergencias Sanitarias de Sacyl, que desplazó hasta el lugar una Unidad Medicalizada de Emergencias (UVI móvil), una ambulancia de soporte vital básico y un equipo médico de Atención Primaria del centro de salud de La Pola de Gordón.

Una vez en la zona, los agentes de la Guardia Civil intervinieron en el inmueble y confirmaron posteriormente el fallecimiento de un varón como consecuencia de la reyerta ocurrida en el interior de la vivienda.

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Por el momento no han trascendido más datos sobre las circunstancias del suceso ni sobre la identidad de la víctima, mientras la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer lo ocurrido. EFE

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