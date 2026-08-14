Memorialistas celebran la declaración del pazo de Meirás pero censuran errores y el cierre

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A Coruña, 14 ago (EFE).- La Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña ha celebrado la declaración del pazo de Meirás como Lugar de Memoria, aunque ve errores y denuncia el cierre del inmueble.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este viernes la declaración como Lugar de Memoria Democrática del pazo de Meirás, un edificio construido a finales del siglo XIX en Sada (A Coruña) que fue residencia de verano del dictador Francisco Franco.

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Los Lugares de Memoria Democrática son una figura recogida en la Ley de Memoria Democrática de 2022 y que promueve la publicidad y conocimiento de los mismos, con el objetivo de conformar una relación de espacios, inmuebles o parajes en los que se han desarrollado hechos de singular relevancia para la memoria democrática.

La CRMH de A Coruña ha valorado "este hecho muy positivamente ya que dicha declaración está vinculada a la lucha social de la sociedad y el memorialismo gallego" y reconoce el lugar por sus "abusos, medidas represivas e impunidad del franquismo".

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No obstante, la entidad observa cuestiones "difíciles de comprender" como el hecho de que el Gobierno "excluyó en la participación de este proceso al memorialismo gallego", lo que lleva a "errores materiales en el relato histórico" de la resolución.

Uno de ellos es el nombre, que está recogido como Meirás, el nombre de la parroquia, lo que "atenta claramente con la identidad del bien".

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"Dentro de este bien no hubo ninguna expropiación. Solo apropiaciones. Otra cosa es fuera de muros, donde el Estado, o bien por llegar demasiado tarde o bien por pasividad, tienen relatos diferentes", señala en un comunicado.

La resolución "olvida un hecho nada menor" que es que al ser reconocido en la categoría de sitio histórico, debe abordar la "apertura al público", "no se cita tampoco nada respecto a las medidas de protección y difusión, a las medidas que se adoptarán respecto de las gestiones y usos" y "nada se cita sobre la necesaria cesión modal de este bien a Galicia".

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La CRMH "solicitará acceso como parte interesada al expediente administrativo" y denuncia, además, que el inmueble "a día de hoy sigue cerrado de manera totalmente irregular a la visita pública", pues se cerró en su momento pendiente de la mudanza de los Franco y se incumple el régimen establecido por la ley.

El Ayuntamiento de Sada considera que esta declaración "consolida Meirás como patrimonio público y como espacio fundamental para comprender la historia contemporánea de Galicia y de España".

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"El Gobierno local reclama nuevamente avanzar en la definición de los usos y de un modelo de gestión que convierta el Pazo en un espacio abierto a la ciudadanía, vinculado a la memoria democrática y la figura de Emilia Pardo Bazán", agrega en una nota de prensa.

Para ello, el alcalde, Benito Portela, reclama desde primavera que vuelva a reunirse la comisión de coordinación constituida en 2021, que implica también al Gobierno, a la Xunta, a la Diputación y al Ayuntamiento de A Coruña, y que no ha vuelto a mantener ninguna sesión de trabajo.

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El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, en un acto en A Coruña ha opinado que "el Gobierno cumple" y que debe ser un "símbolo para reivindicar la democracia.

"Lugar de memoria, de dignidad y de justicia", ha señalado antes de anticipar que otros puntos de Galicia tendrán en el futuro este reconocimiento. EFE

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