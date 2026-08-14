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Mejora la situación del incendio de Caboalles de Abajo (León) tras una noche "tranquila"

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León, 14 ago (EFE).- El incendio forestal declarado en la tarde del jueves en Caboalles de Abajo, en el municipio leonés de Villablino, ha evolucionado favorablemente durante la noche y ya no supone un riesgo para la población, aunque mantiene la consideración de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 mientras continúan las labores para asegurar el perímetro afectado.

El fuego obligaba este jueves al desalojo preventivo de unas 50 personas de viviendas de los barrios de San Juan y Las Trapiechas, después de que las llamas llegaran a amenazar zonas habitadas de la localidad.

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Según la información facilitada por la Junta de Castilla y León, ninguna de las personas evacuadas ha necesitado utilizar el polideportivo de Villablino, habilitado como recurso de acogida, ya que todas pudieron alojarse en casas de familiares o amigos.

El alcalde de Villablino, Mario Rivas, ha destacado a EFE que los trabajos desarrollados durante la noche por las brigadas de extinción han permitido mejorar sensiblemente la situación.

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"La noche ha sido tranquila y ha permitido tenerlo controlado", ha señalado Rivas, quien ha explicado que las zonas más próximas a las viviendas se encuentran "bastante refrescadas" después de las actuaciones realizadas por el operativo.

No obstante, ha advertido de que los efectivos seguirán trabajando durante toda la jornada porque el aumento de las temperaturas podría modificar las condiciones del incendio. "Hay que estar preparados ante esa situación", ha añadido.

Los trabajos se concentran ahora en la zona norte del perímetro afectado, donde se encuentra una masa de pinar que centró la preocupación de los responsables de la extinción durante las últimas horas.

Según el alcalde, la actuación de la maquinaria pesada ha resultado determinante para evitar la propagación del fuego. "La zona alta creo que se ha perimetrado. Han estado trabajando con bulldóceres, moviendo tierra, haciendo cortafuegos y realizando ese perímetro que creo que ha tenido efecto estas horas", ha afirmado.

Durante la jornada del jueves llegaron a intervenir hasta 31 medios, entre ellos siete helicópteros, además del helicóptero de coordinación, brigadas helitransportadas, dos Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), agentes medioambientales, autobombas y maquinaria pesada.

También colaboraron efectivos de los bomberos de la Diputación de León y del Ayuntamiento de Ponferrada.

La actividad durante la noche se ha centrado en la consolidación del perímetro y la extinción de puntos calientes. De hecho, la BRIF de Tineo (Asturias) ha informado de que sus efectivos realizaron labores de vigilancia del perímetro y la aplicación de fuego técnico antes de retirarse del operativo de madrugada.

A primera hora de este viernes permanecían asignados quince medios de extinción, según los datos facilitados por el operativo Infocal.

"Hemos vivido horas complicadas"

Rivas ha reconocido que los momentos más complicados se vivieron durante la tarde del jueves, cuando las llamas llegaron a situarse muy cerca de algunas viviendas. "Han estado a escasos 50 metros de alguna casa. Hemos vivido horas complicadas, con vecinos muy preocupados y momentos de desconsuelo pensando que podían pasar cosas más graves", ha relatado.

La causa del incendio continúa bajo investigación. El alcalde ha expresado su confianza en que se pueda identificar al responsable y ha reclamado que afronte las consecuencias correspondientes. "No podemos estar ante situaciones como las que se dieron ayer", ha concluido. EFE

rs/pcr/cc

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