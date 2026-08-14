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María Pagés: Un espectáculo no tiene sentido si no hay un espectador que se emociona

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Pilar Palazuelos

Santander, 14 ago (EFE).- La bailaora y coreógrafa María Pagés defiende que el público es también parte de la obra artística, la cual siempre será diferente en cada interpretación, y considera que un espectáculo "no tiene sentido si no hay un espectador que se emociona" al verlo.

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Para Pagés, esa relación que se establece con una obra es un proceso "enriquecedor" y supone que quien asiste al espectáculo sea también parte de él con su modo de interpretarlo y percibirlo "totalmente libre".

"Cada obra va a tener la interpretación de su espectador y va a ser diferente según su propia interpretación. Y nosotros, los artistas, tenemos una responsabilidad a la hora de hacerlo, a la hora de crearlo, a la hora de representarlo...", asegura en una entrevista con EFE.

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La sevillana vuelve a Santander, al Festival Internacional de esta ciudad, un evento que cumple 75 años. Y lo hace para representar esta noche 'Paraíso de los negros', el espectáculo que ha impulsado junto a El Arbi El Harti y un nutrido equipo artístico y técnico.

Pagés reivindica el montaje y el trabajo que hay detrás de la danza, algo que a su juicio hay que difundir y divulgar.

"A veces, no es realmente tan conocido", dice, al tiempo que expresa el deseo de que la danza se valore.

Y ello porque cree que en ocasiones lo que se percibe "se limita a la idea romántica del bailarín o la bailarina en el escenario, en un momento puntual, por arte divino", pero sin tener en cuenta en su justa medida las horas de ensayo y todo el trabajo previo que requiere, además de la dedicación y el esfuerzo.

"Siempre tenemos la sensación de que tenemos que explicar y divulgar este hecho para que realmente la danza sea reconocida en su amplio valor", insiste.

'Paraíso de los negros', el espectáculo que representa en el Festival Internacional de Santander, trata, según explica Pagés, de "los encierros que nacen internamente en todo ser humano".

 Refleja así la forma en que las personas hacen "fronteras y muros" y levantan impedimentos para comunicarse y relacionarse.

"Justo habla de esos encierros que nacen internamente en todo ser humano y que impiden entendernos y comprendernos", abunda Pagés, que indica que en el escenario se plasma que, en la búsqueda de la felicidad, "esos muros de alguna manera se pueden eliminar y anular con el deseo y la intención, no con la fuerza o la violencia".

Éste es un espectáculo que se gestó justo antes de la pandemia, en una idea que nació de un encargo en México, y que está dando "muchísimas satisfacciones" a sus impulsores.

El mes que viene, en el Centro Danza Matadero, Pagés y El Arbi El Harti estrenan 'Bilbao Square', un espectáculo flamenco inspirado en la biografía y trayectoria de esta artista.

"Cada obra es como una nueva criatura, y cada obra tiene su mensaje, su intención, su razón de ser ... Y siempre es algo especial", subraya.

Ve los espectáculos como "criaturas que tienen su propia vida" porque se hacen cada día y cada función tiene unas circunstancias diferentes. "Siempre va a haber algo nuevo, va a surgir algo, o incluso la propia obra va encajándose y va teniendo sus propias exigencias", concluye. EFE

(Foto)

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