Maíllo pide un plan de empleo para garantizar la vida de pueblos tras el fuego de Huelva

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Huelva, 14 ago (EFE).- El portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía y líder federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha solicitado este viernes la creación de un grupo de trabajo para planificar la gestión forestal y prevenir los incendios y la elaboración de un Plan de Empleo que garantice la vida en los pueblos afectados por el incendio de Niebla (Huelva).

En declaraciones a los medios de comunicación en Zalamea la Real (Huelva), Maíllo ha trasladado su apoyo y solidaridad a los vecinos y familias evacuados de los distintos municipios de las comarcas de la Cuenca Minera y El Condado —desde Niebla hasta Zalamea la Real y Berrocal— tras el fuego.

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Maíllo ha advertido de que la comunidad autónoma se enfrenta a incendios de "nuevo tipo", directamente vinculados a la crisis climática, lo que exige adecuar de forma urgente las políticas públicas de prevención y extinción de incendios.

En este sentido, el portavoz parlamentario ha hecho hincapié en que la labor preventiva debe desarrollarse durante todo el año.

"Es fundamental apagar los incendios en invierno y eliminar la precariedad laboral de los bomberos forestales del Infoca", ha señalado, reclamando que estos profesionales sean contratados a tiempo completo y no únicamente durante los meses estivales.

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Como respuesta a la catástrofe, Por Andalucía impulsará en la Cámara autonómica dos iniciativas prioritarias: la creación de un grupo de trabajo en el Parlamento andaluz para abordar una nueva planificación en la política forestal y la puesta en marcha de un Plan de Empleo Garantizado destinado a los municipios golpeados por el fuego.

Según Maíllo, esta última medida es "indispensable" para apoyar a quienes dependían del campo, la ganadería o el monte y evitar la despoblación de la zona.

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Asimismo, ha elogiado la «impagable» labor desempeñada por los efectivos del Infoca, el 112, los servicios de emergencia, el tejido voluntario y los colegios profesionales de trabajo social y psicología que prestan apoyo psicosocial a los afectados en municipios como Berrocal, donde la población ha regresado gradualmente para evaluar los daños en sus entornos. EFE

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