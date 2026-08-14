Los presidentes del Senado y de Ceuta piden un cambio legal para futuras entradas masivas

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Ceuta, 14 ago (EFE).- Los presidentes del Senado, Pedro Rollán, y de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ambos del PP, han reclamado este viernes un nuevo marco legal que permita responder de forma automática ante entradas masivas de migrantes por la frontera como la de finales de julio.

Rollán, que ha sido recibido por Vivas en la sala noble del Palacio Autonómico de Ceuta, ha abogado por una revisión del marco normativo para dotar al Estado de herramientas con las que articular los retornos de quienes han accedido en territorio nacional de manera irregular, y devolver la "normalidad" a la ciudad autónoma.

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Se trata -ha continuado- de que no exista colisión entre normativas y se pueda responder con "inmediatez y contundencia" desde un marco jurídico "con garantías".

La revisión de herramientas con las que cuenta el Estado han de servir, ha dicho Vivas, para poder actuar de forma "expeditiva e inmediata" ante situaciones de esta magnitud. EFE

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