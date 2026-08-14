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La central nuclear de Almaraz: características técnicas, producción y residuos

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Alberto Santacruz

Mérida, 14 ago (EFE).- La central nuclear de Almaraz, cuya explotación de actividad ha sido prorrogada hasta junio de 2030, ha generado alrededor de 650.000 gigavatios (GWh) de energía desde que en 1981/1983 iniciara su actividad, y su producción, con datos de 2025, supuso el 28,5 % de la energía eléctrica neta producida por el parque nuclear español.

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Almaraz, con dos unidades de producción con reactores de agua ligera a presión (PWR) y una refrigeración en circuito semiabierto con agua del embalse de Arrocampo, tiene una potencia térmica conjunta de 5.849 megavatios térmicos (MWt) y una potencia eléctrica neta conjunta de 1.016 megavatios eléctricos (MWe).

Una central nuclear como la de Almaraz, según explica Foro Nuclear, es una instalación industrial en la que se genera electricidad a partir de la energía térmica producida mediante reacciones de fisión en la vasija de un reactor nuclear.

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La energía térmica liberada se utiliza para calentar agua hasta convertirla en vapor a alta presión y temperatura. Este vapor hace girar una turbina que está conectada a un generador que transforma la energía mecánica del giro de la turbina en energía eléctrica.

 La central está ubicada sobre unos terrenos que ocupan una extensión de 1.683 hectáreas localizadas en los términos municipales cacereños de Almaraz, Saucedilla, Serrejón y Romangordo.

 Solo en 2025, la producción neta generada entre las dos unidades fue de 14.752 GWh, lo que supone cubrir el 7 % de la demanda eléctrica anual, el equivalente al consumo de 4 millones de hogares en España.

En este periodo -de 1983 a 2025- ha evitado la emisión de unos 260 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera.

Comparativamente, un día de producción de esta central equivale al consumo de 68.000 barriles de petróleo en una central de fuel de la misma potencia y casi 14.000 toneladas diarias de carbón en una térmica convencional, según datos de Centrales Almaraz Trillo.

En concreto, la Unidad I, cuya fecha de explotación inicial finalizaba en noviembre de 2027 -ahora será en 2030-, produjo 7.648 GWh netos a lo largo del pasado año, con un factor de operación (porcentaje de horas en el que ha estado acoplada a la red eléctrica en comparación con el total de horas que ha tenido el año) del 92,5 % y una factor de disponibilidad (porcentaje de tiempo que está disponible para producir electricidad) del 97,1 %.

Su última recarga de combustible, la número 31 a lo largo de su historia, se llevó a cabo en la primavera de este año. De no lograr la prórroga, sería la última de su vida útil. Tras obtener el visto bueno para continuar hasta 2030, la siguiente será en otoño de 2027.

Por lo que respecta a la Unidad II, cuya fecha inicial de explotación iba a concluir en octubre de 2028, produjo 7.103 GWh netos a lo largo del pasado año, con un factor de operación del 85,5 %  y un 86,1 % de disponibilidad.

La próxima recarga de combustible de esta unidad, la número 30, está prevista para finales de marzo de 2027.

Solo en la recarga del pasado mes de mayo, participaron unos 1.200 trabajadores adicionales a la plantilla habitual (alrededor de 700 contando con las empresa colaboradoras habituales) y en algunos momentos se superaron los 2.200 operarios en el emplazamiento.

La recarga movilizó a más de 70 empresas nacionales e internacionales y supuso más de 13.000 actuaciones técnicas y 15 modificaciones de mejora y actualización tecnológica.

A 31 de diciembre de 2025, la piscina de almacenamiento de la Unidad I contenía 1.496 elementos de combustible gastados, lo que supone un grado de ocupación del 92,68 %, mientras que la de la Unidad II tiene 1.488 elementos, al 92,90 %, teniendo en cuenta que la ocupación se calcula sin contar con la reserva del núcleo.

Adicionalmente a las piscinas, la central de Almaraz dispone de un Almacén Temporal Individualizado (ATI) que permite el almacenamiento en seco mediante contenedores de doble uso (almacenamiento y transporte).

Dado que dicho almacén ya está completo, con 640 elementos en 20 contenedores, la central de Almaraz comenzó en mayo de 2025 las obras de uno nuevo almacén con capacidad para 100 contenedores que podría estar en uso en el segundo semestre de 2027.

Este último almacén dará respuesta a las necesidades de la planta cacereña hasta 2030. EFE

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