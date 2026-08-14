La Bolsa española abre con una subida del 0,21 % con la que recupera los 20.200 puntos

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Madrid, 14 ago (EFE).- La Bolsa española ha abierto este viernes con una subida del 0,21 % y recupera los 20.200 puntos, en una jornada en la que el precio del crudo se mantiene en el entorno de los 88 dólares mientras EE.UU. estaría preparando un endurecimiento de su presión económica sobre Irán.

En la apertura de la jornada, el IBEX 35, el principal selectivo español, cotiza en los 20.207,1 puntos tras sumar ese 0,21 %. Las ganancias acumuladas en lo que va de año alcanzan el 16,75 %.

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En la agenda macroeconómica del día destaca la publicación este viernes del PIB final de la eurozona del segundo trimestre del año, mientras que en EE.UU. se conocerán las ventas al por menor de julio, el índice de sentimiento de la Universidad de Michigan y sus expectativas de inflación. EFE

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