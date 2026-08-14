Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Julio Peña dice que el teatro le ha formado como persona e invita a aprenderlo y ejercerlo

Guardar

Paloma Palomo

Mérida, 14 ago (EFE).- El actor donostiarra Julio Peña, quien da vida a Hipólito en la obra 'Fedra, en los infiernos' en el marco del Festival de Teatro de Mérida, sostiene en una entrevista a EFE que el teatro, más allá de la faceta cultural, le ha formado como "la persona que es ahora", por lo que recomienda aprenderlo y ejercerlo.

PUBLICIDAD

El teatro, “muy diferente” al cine o a la televisión, es "muy complejo". Para 'muestra un botón', el de ‘Fedra, en los infiernos’, de José María del Castillo, una obra "bastante dura” y que exige concentración, y más aún en el teatro romano emeritense.

Un trabajo, a su juicio, “muy delicado” que exige esfuerzo durante “mucho tiempo” para luego “comprimirlo” en la representación, una exigencia que también ha experimentado en el cine pero de forma "bastante diferente" en el cine.

PUBLICIDAD

Sostiene que el teatro, además de ser un trabajo que le apasiona, como el cine, le ha formado como persona, por lo que invita a emprenderlo a quienes creen tener esta vocación.

"Siempre hay un espacio” para quienes quieran dedicarse a la cultura, el teatro y el cine, ha aseverado, si bien ha advertido de que se trata de una profesión exigente. Además, "hay que buscar un hueco y meterse en la rueda” para luego ser constante.

“Me parece que si de verdad es tu pasión y es lo que quieres hacer, siempre hay alguna forma de hacerlo y de alcanzar tus metas”, ha alentado. La clave es, en su opinión, "meterle caña -aprender y trabajar duro- y no esperar a que se den las cosas”.

Ha hecho trabajos en cine como 'El cautivo' dando vida a Miguel de Cervantes y por el que fue candidato al premio Goya al actor revelación; musicales ('Mamma Mía' y 'Chicago', entre otros) y televisión ('Acacias 38' y 'Berlín y la dama del armiño'), Peña ha mantenido siempre su pasión por el teatro... de “toda la vida”.

La cercanía de las tablas con el público permite "reflejarnos" unos y otros y abordar cuestiones que "no quieres hablar con alguien o no te atreves a hacerlo”.

Permite, según ha explicado, entender que "uno no está solo" ante determinadas cuestiones que el teatro, así como el cine o la televisión, te pone delante de ti. "Me gusta mucho y creo que es una forma de unión a la hora -en el campo de la interpretación- de plasmarlas y darles vida”.

Peña da vida a Hipólito, el hijastro de Fedra del que ésta se enamora y que acabó condenando a ambos.

Hipólito, que despreció a Fedra, es un chaval muy enfocado en sus estudios, en la caza, en la guerra y en seguir los pasos de su padre, Teseo, rey de Atenas; un perfil que puede acercarse a un sector de la gente joven.

Peña ha defendido la necesidad de que en el teatro comercial se planteen problemas relacionados con la juventud, como sí se hace en el teatro independiente. Solo así, ha añadido, se podrá "atraer a la juventud al patio de butacas". EFE

pmp/as/mcm

(Foto) (Vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Una cúpula de hormigón permanece sellada en una isla del Pacífico desde hace décadas y nadie quiere abrirla

En el corazón del Pacífico, la cúpula de Runit cubre el cráter dejado por una explosión nuclear estadounidense en 1958, donde se depositaron decenas de miles de metros cúbicos de residuos radiactivos tras los ensayos atómicos de la Guerra Fría

Una cúpula de hormigón permanece sellada en una isla del Pacífico desde hace décadas y nadie quiere abrirla

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Como cada viernes, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Un bombero estalla contra el rescate del patrimonio del Monasterio de San Juan de la Peña (Huesca), rodeado por las llamas: “No es su culpa, obedecen órdenes”

El avance del incendio en el entorno de San Juan de la Peña ha obligado a trasladar de urgencia cuadros, esculturas y restos históricos, en una operación que algunos especialistas califican de caótica y carente de recursos adecuados

Un bombero estalla contra el rescate del patrimonio del Monasterio de San Juan de la Peña (Huesca), rodeado por las llamas: “No es su culpa, obedecen órdenes”

El monasterio de San Juan de la Peña cerrado por el incendio de Huesca: así es el enclave que fue cuna del Reino de Aragón

Las llamas obligaron a evacuar de urgencia los restos de tres reyes medievales y otras piezas del panteón real del cenobio aragonés

El monasterio de San Juan de la Peña cerrado por el incendio de Huesca: así es el enclave que fue cuna del Reino de Aragón
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un bombero estalla contra el rescate del patrimonio del Monasterio de San Juan de la Peña (Huesca), rodeado por las llamas: “No es su culpa, obedecen órdenes”

Un bombero estalla contra el rescate del patrimonio del Monasterio de San Juan de la Peña (Huesca), rodeado por las llamas: “No es su culpa, obedecen órdenes”

Qué significa la señal R-109 de la DGT: es un coche con fuego en el capó y si la infringes te pueden multar con 600 euros y retirada de puntos

Nigel Farage dice que su victoria sobre el Conde Cara de Basura en unas elecciones parciales sin partidos mayoritarios representa un “respaldo abrumador”

Marruecos amenaza con suspender el acuerdo de extradición con España, pero Rabat también tiene mucho que perder: este es el coste de cerrar la vía de cooperación judicial

Así funciona una evacuación cuando un incendio forestal amenaza las casas: quién decide, cómo se sale y qué hacer si el fuego bloquea la ruta

ECONOMÍA

Carsten Brzeski, un reconocido economista alemán, avisa de el cambio en el turismo que transformará el verano en el sur de Europa

Carsten Brzeski, un reconocido economista alemán, avisa de el cambio en el turismo que transformará el verano en el sur de Europa

Los caseros endurecen los requisitos y los inquilinos lo pagan: alquileres al alza, 300 candidatos por piso y mudanzas a la fuerza

Un okupa se instala en las zonas comunes de un edificio y después de más de un año destroza las cámaras de seguridad y prende fuego a los trasteros

Juan Goñi, arquitecto: “Según el INE, el 23% de la población vive en casas con algún tipo de humedad”

Almaraz seguirá operativa hasta junio de 2030: el Gobierno retrasa el cierre de la central nuclear

DEPORTES

Los remates de cabeza en el mundo del fútbol, un problema a largo plazo: “Los futbolistas tienen hasta cinco veces más probabilidad de padecer alzhéimer”

Los remates de cabeza en el mundo del fútbol, un problema a largo plazo: “Los futbolistas tienen hasta cinco veces más probabilidad de padecer alzhéimer”

Ferran Torres hace las maletas: principio de acuerdo entre el FC Barcelona y PSG por 50 millones de euros

Un experto en salud deportiva advierte a Carlos Alcaraz: “El US Open reúne todos los factores de riesgo para la salud de los atletas”

El secreto de los zurdos en el deporte: la ventaja que nace en la rareza y que comparten Rafa Nadal, Carolina Marín o Lamine Yamal

Luis Enrique quiere igualar la gesta del Real Madrid de Zidane: “No creo que haya un equipo más motivado que nosotros”