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Jeff Bezos, fundador de Amazon, compra parte de las acciones del Liverpool

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Redacción Deportes, 14 ago (EFE).- Un consorcio empresarial que incluye al fundador de Amazon, Jeff Bezos, llegó a un acuerdo para adquirir una "participación minoritaria" de la propiedad del Liverpool inglés, a las aprobaciones regulatorias y a otras condiciones de cierre habituales.

Fenway Sports Group (FSG), grupo que dirige el Liverpool, vendió una parte del accionariado a 1892 Holdings, un consorcio liderado y gestionado por Amit Bhatia, antiguo propietario del Queens Park Rangers, según informó este viernes el Liverpool a través de un comunicado.

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Además de 1892 Holdings, la propiedad contará con los fideicomisos de la familia Mittal, K5 Sports (un fondo de K5 Global), con Jeff Bezos como inversor principal, y EE Capital, la oficina familiar de Elaine y el brasileño Eduardo Saverin, uno de los cofundadores de la red social Facebook.

"El Liverpool siempre se ha construido pensando más allá de una sola temporada y tomando decisiones teniendo en cuenta los intereses a largo plazo del club. Ese enfoque sigue atrayendo el interés de inversores y líderes empresariales de prestigio en todo el mundo", declaró Mike Gordon, presidente de FSG.

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Con la entrada de nuevos inversores, los cuales aportarán su "experiencia y perspectiva", el club inglés espera una complementación de su "base sólida ya existente".

“Ser recibidos como socios en un club de esta envergadura es un enorme privilegio. Realizamos esta inversión porque creemos firmemente en el Liverpool y en su directiva, y esperamos apoyar el éxito continuo del club durante los próximos años”, afirmó Bhatia.

FSG, empresa global de deportes, medios de comunicación, entretenimiento e inmobiliaria, vendió una participación minoritaria a Dynasty Equity, una firma de inversión privada estadounidense, en septiembre de 2023.

Dicho acuerdo se valoró en su momento entre 80 millones de libras (115 millones de euros) y unos 160 millones de libras (185 millones).

Según el Liverpool, aquella inversión estuvo dirigida para saldar la deuda bancaria en la que incurrieron durante la pandemia, pagar la nueva tribuna de Anfield, pagar el nuevo centro de entrenamiento y comprar los terrenos de la antigua ciudad deportiva de Melwood. EFE

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