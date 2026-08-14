Iván Martínez Sota, sexto en la final de los 50 espalda

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Redacción deportes, 14 ago (EFE).- El nadador español Iván Martínez Sota no pudo repetir la sorpresa que protagonizó en las semifinales y se quedó lejos de las medallas en la final de los 50 espalda tras concluir sexto con un tiempo de 24.49 segundos.

Martínez Sota, que nadó 9 centésimas más lento que en las semifinales, en las que estableció un nuevo récord de España con un crono de 24.40, se quedó a 35 centésimas del bronce, que fue para el ruso Pavel Samusenko con un crono de 24.14 segundos.

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Más lejos se quedó el riojano, de 21 años, del sorprendente ganador, el checo Miroslav Knedla que con una marca de 24.11 se coronó nuevo campeón continental tras arrebatar por tan sólo una centésima la medalla de oro al gran favorito, el ruso Klimento Kolesnikov, vigente campeón del mundo y plusmarquista universal.EFE