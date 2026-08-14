IU califica de "error" la prórroga de la central nuclear de Almaraz: "Rompe la hoja de ruta que se había aprobado"

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El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha calificado de "error" la prórroga del cierre de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) hasta 2030 y ha criticado al PSOE por "romper la hoja de ruta aprobada".

"Hay una incoherencia respecto a la promoción de la política de energías renovables, redes y eléctricas, porque es una claudicación ante los intereses del oligopolio de las grandes empresas que están interesadas en el mantenimiento de la prórroga", ha afirmado en una atención a medios este viernes en Zalamea la Real (Huelva).

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Ante esta situación, ha pedido "abordar una estrategia de blindaje" para que esta prórroga no se extienda a otras centrales nucleares.

La postura de Maíllo coincide con lo expresado por Sumar ante la decisión del Gobierno. Fuentes del grupo confederal han subrayado que la decisión del Gobierno central con Almaraz, que a su juicio supone una profunda ruptura del compromiso expresado" con la ciudadanía, "frena la transición energética e hipoteca a la ciudadanía", indicando además de que seguir sobrepasado la vida útil de estas infraestructuras "posterga la descarbonización real apoyada en renovables e impone a la sociedad costes y riesgos inaceptables, además de encarecer el precio de la energía".

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El Gobierno ha señalado este viernes que la renovación hasta 2030 de la autorización de las Unidades I y II de la central nuclear de Almara se circunscribe "exclusivamente" a esta instalación, "no alterándose la fecha de cese definitivo del conjunto del parque nuclear en 2035", según han señalado fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).