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Fred Cavayé y Jesse Eisenberg competirán por la Concha de Oro en San Sebastián

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San Sebastián, 14 ago (EFE).- Las nuevas películas de Fred Cavayé, Jesse Eisenberg, Amanda Kernell y Gabriel Martins, junto al debut en el largometraje de Ah Biao y Tony Vahl, competirán en la Sección Oficial de la 74 edición del Festival de San Sebastián.

Sus respectivos filmes se suman a los diez títulos ya anunciados y que también disputarán la Concha de Oro y el resto de premios del palmarés oficial del certamen donostiarra.

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El Zinemaldia ha desvelado este viernes en un comunicado el segundo avance de las películas que se proyectarán en su Sección Oficial en la que el guionista y director francés Fred Cavayé concursará con una nueva adaptación de 'Los Miserables' de Víctor Hugo, protagonizada por Vincent Lindon, Tahar Rahim y Noémie Merlant.

Por su parte, Jesse Eisenberg (Nueva York, 1983) presentará su tercer largometraje tras la cámara, 'El debut', en el que dirige a Julianne Moore y Paul Giamatti para recrear la historia de una tímida ama de casa convertida inesperadamente en estrella de la música.

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La película está escrita, dirigida y producida por el propio Eisenberg, que también actúa en la misma y es el compositor de su música y sus letras originales.

La realizadora sueca Amanda Kernell competirá en la Sección Oficial con 'Brace Your Heart', en la que una joven hace todo lo posible para mantener con vida el rebaño de renos de su familia, traspasando sus propios límites y renunciando a su verdadero amor.

Kernell obtuvo con su primer largometraje, 'Sami Blood' (2016), el Europa Cinemas Label Award y el Premio Fedeora a la mejor dirección novel en la sección Giornate degli Autori del Festival de Venecia, entre otros galardones. Su segundo filme, 'Charter' (2020), compitió en Sundance y fue elegido para representar a Suecia en los Óscar.

También participará en la principal sección del Festival de San Sebastián con su tercera película el brasileño Gabriel Martins, que dirige 'Vicentina pede desculpas' en la que una mujer busca el perdón de varias familias por un accidente que provocó su hijo.

La Sección Oficial incluirá además el debut en el largometraje del realizador, guionista y director de fotografía afincado en Bangkok Ah Biao, que concurre con 'Border', una historia ambientada en un pueblo fronterizo, donde un minero marcado por una vida de abusos es arrastrado a cometer un crimen.

También presenta su ópera prima la cineasta alemana Tony Vahl, quien se estrena en el largo con 'Krux', una película inspirada en hechos reales que recrea los oscuros hechos ocurridos en un pequeño pueblo del noreste de Alemania al final de la II Guerra Mundial.

Los trabajos de estos seis realizadores se suman a los diez títulos ya anunciados a competición, dirigidos por Roberto Bueso, Nicole Garcia, Mikel Gurrea, Maha Harada, Pablo Larraín, Mike Leigh, Hans Petter Moland, Benjamín Naishtat, Javier Ruiz Caldera y Yeşim Ustaoğlu. EFE

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