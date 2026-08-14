Fiscales piden que se mantengan los refuerzos en Ceuta ante la sobrecarga de trabajo

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Madrid, 14 ago (EFE).- La Asociación de Fiscales (AF) ha valorado este viernes el nombramiento de tres fiscales sustitutos para Ceuta, pero ha pedido que estos refuerzos se mantengan en el tiempo ante el previsible aumento de la carga de trabajo tras la crisis migratoria que vive la ciudad autónoma.

En un comunicado, la AF ha querido dejar constancia de la situación "absolutamente excepcional" que se está viviendo en Ceuta y del "extraordinario esfuerzo" que está realizando la plantilla destinada en su Fiscalía.

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A la presión migratoria se suma, según la AF, "una tragedia humana de una magnitud nunca antes registrada", porque cerca de un centenar de jóvenes han fallecido solo en territorio español, "generando una de las morgues con mayor número de cadáveres de los últimos años, con procesos de identificación que se anuncian especialmente complejos".

También se suman los menores que han logrado acceder a la ciudad, que se añaden a los que se encontraban en centros de internamiento, "y a quienes es preciso dispensar la protección que la ley exige".

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Según la asociación, la situación de "desorden" generada ha llevado aparejada, además, la comisión de hechos delictivos cuya repercusión "merece ser investigada con todas las garantías".

Todo ello se traduce, en el ámbito de la Fiscalía, en una multiplicación "exponencial" del trabajo y de las guardias del personal destinado en Ceuta, "que viene desarrollando su labor -identificación de víctimas, protección de menores, investigación de los hechos delictivos- en condiciones de extraordinaria dificultad y sobrecarga".

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La Fiscalía General del Estado ha autorizado ya el nombramiento de tres fiscales sustitutos y personal de refuerzo, pero ante la magnitud y previsible prolongación de la crisis, "resultarán insuficientes si no se mantienen y se extienden en el tiempo, acompañándose además de los medios generales que la situación exige", recalca la AF.EFE